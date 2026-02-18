Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri Como
Marco Trombetta

Allegri espulso in Milan-Como tra le polemiche: "Ma non ho fatto niente". Rosso anche per il team manager di Fabregas

Tensione durante Milan-Como quando Allegri invade lo spazio della panchina di Fabregas e va a discutere col club manager lariano Cattaneo. Espulsi entrambi, ma Allegri è incredulo.

Pubblicità

  • PERCHE' ALLEGRI E' STATO ESPULSO IN MILAN-COMO

    A dieci minuti dalla fine, Allegri toglie Leao dal campo per inserire Pulisic, ma durante la sostituzione gli animi si accendono.

    Allegri invade lo spazio della panchina di Fabregas e va a discutere animatamente col club manager dei lariani Cattaneo.

    L'arbitro Mariani alla fine decide di espellere entrambi, ma Allegri è incredulo e protesta in direzione del direttore di gara: "Ma non ho fatto niente".

    • Pubblicità

  • ALLEGRI NON CI SARA' IN PANCHINA CONTRO IL PARMA

    In attesa di capire cosa scriverà Mariani sul referto e conoscere le decisioni del Giudice Sportivo, è praticamente certa l'assenza di Allegri in panchina contro il Parma. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Como crest
Como
COM
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
0