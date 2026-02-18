Allegri espulso in Milan-Como tra le polemiche: "Ma non ho fatto niente". Rosso anche per il team manager di Fabregas

A dieci minuti dalla fine, Allegri toglie Leao dal campo per inserire Pulisic, ma durante la sostituzione gli animi si accendono.

Allegri invade lo spazio della panchina di Fabregas e va a discutere animatamente col club manager dei lariani Cattaneo.

L'arbitro Mariani alla fine decide di espellere entrambi, ma Allegri è incredulo e protesta in direzione del direttore di gara: "Ma non ho fatto niente".