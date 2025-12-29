Pubblicità
Allegri RabiotGetty Images
Nino Caracciolo

Allegri e la frase sussurrata a Rabiot su Andrea Agnelli: “C’è il presidente allo stadio”

Prima dell’inizio del match tra Milan e Verona, Allegri ha incrociato Rabiot negli spogliatoio confidandogli della presenza di Agnelli in tribuna: tra l’ex presidente della Juve e il tecnico del Milan c’è un legame molto forte.

Una presenza che sicuramente non è passata inosservata, anzi. Ad assistere all’incontro di campionato tra Milan e Verona sugli spalti di San Siro era presente anche Andrea Agnelli, che ha guardato il match al fianco del presidente rossonero Scaroni.

L’ex numero uno della Juventus è legato da un forte legame di amicizia con Max Allegri, tecnico che in passato  ha scelto per guidare la squadra biancone per buona parte del suo mandato presidenziale.

Allegri, evidentemente a conoscenza della visita di Agnelli a San Siro, ha voluto avvisare anche Adrien Rabiot prima dell’inizio del match. Una frase ripresa dalle telecamere che ha velocemente fatto il giro del web.

  • LA FRASE DI ALLEGRI A RABIOT

    Manca poco all’inizio del match di campionato tra Milan e Verona e Allegri incrocia Rabiot nel cuore di San Siro, con il calciatore che si apprestava a entrare negli spogliatoi per cambiarsi. Il tecnico si avvicina e gli sussurra: “C’è il presidente oggi qui. C’è il presidente, Andrea”. Rabiot appare abbastanza sorpreso e poi replica: “È qui?”. Allegri risponde di sì, dopodiché il francese entra negli spogliatoi.

  • PRANZO ALLEGRI-AGNELLI

    Allegri e Andrea Agnelli che hanno avuto modo di passare qualche ora insieme dopo del match. Il tecnico del Milan, infatti, ha confermato ai microfoni di DAZN del pranzo che lo attendeva in compagnia di Agnelli.

    "Andrai a cena stasera con Andrea Agnelli? Più che stasera, ci andiamo davvero… però, scusatemi ma adesso devo scappare via perché il ristorante ci aspetta per pranzo".

  • LEGAME FORTE

    Agnelli e Allegri sono legati da un profondo legame di stima e amicizia. Quello post Milan-Verona non è stato sicuramente il primo incontro a pranzo tra i due, che non perdono mai occasione quando possibile per trascorrere del tempo insieme.

    Lo stesso Allegri ha commentato così la presenza di Agnelli allo stadio: “Mi ha fatto molto piacere sapere che il presidente è venuto qui da noi a vedere la partita. Al di là dell'aspetto professionale con l'ex presidente, abbiamo un rapporto che va oltre quello umano”.

  • TIFOSI DELLA JUVE SCATENATI SUI SOCIAL

    La frase rivolta da Allegri a Rabiot e la presenza a San Siro di Agnelli non è di certo passata inosservata ai tifosi bianconeri, che sui social si sono subito scatenati per commentare l’episodio, rimarcando quanto quella Juventus fosse una vera e propria famiglia. Proprio la forza di quel gruppo è stata la base per i successi conquistati dalla formazione bianconera in quegli anni.

