Allegri e la frase sussurrata a Rabiot su Andrea Agnelli: “C’è il presidente allo stadio”

Una presenza che sicuramente non è passata inosservata, anzi. Ad assistere all’incontro di campionato tra Milan e Verona sugli spalti di San Siro era presente anche Andrea Agnelli, che ha guardato il match al fianco del presidente rossonero Scaroni.
L’ex numero uno della Juventus è legato da un forte legame di amicizia con Max Allegri, tecnico che in passato ha scelto per guidare la squadra biancone per buona parte del suo mandato presidenziale.
Allegri, evidentemente a conoscenza della visita di Agnelli a San Siro, ha voluto avvisare anche Adrien Rabiot prima dell’inizio del match. Una frase ripresa dalle telecamere che ha velocemente fatto il giro del web.