Allegri e la frase sussurrata a Rabiot su Andrea Agnelli: “C’è il presidente allo stadio”

Agnelli e Allegri sono legati da un profondo legame di stima e amicizia. Quello post Milan-Verona non è stato sicuramente il primo incontro a pranzo tra i due, che non perdono mai occasione quando possibile per trascorrere del tempo insieme.

Lo stesso Allegri ha commentato così la presenza di Agnelli allo stadio: “Mi ha fatto molto piacere sapere che il presidente è venuto qui da noi a vedere la partita. Al di là dell'aspetto professionale con l'ex presidente, abbiamo un rapporto che va oltre quello umano”.