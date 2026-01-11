Pubblicità
Allegri Fiorentina MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Allegri dopo Fiorentina-Milan: "Nel calcio non puoi creare 100 occasioni, bisogna essere più precisi"

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la partita: "Buon primo tempo, ma abbiamo commesso lo stesso errore fatto col Genoa. Inter-Napoli? Pensiamo a noi stessi".

Massimiliano Allegri è intervenuto davanti alle telecamere di DAZN al termine di Fiorentina-Milan. Gara che i rossoneri hanno recuperato per il rotto della cuffia, proprio com'era accaduto giovedì col Genoa, stavolta grazie a Nkunku.

Il tecnico milanista non ha parlato tanto della propria decisione di tornare con qualche secondo d'anticipo negli spogliatoi, senza assistere al finale d'assalto della Fiorentina, quanto dell'andamento della partita, di quel che è andato e non andato nella propria squadra.

Ecco dunque le parole di Allegri dopo Fiorentina-Milan.

  • "STESSO ERRORE FATTO COL GENOA"

    “Abbiamo fatto un buon primo tempo, non siamo riusciti a far goal. Nel secondo tempo la Fiorentina ha premuto un po’ di più. Dopo l’1-1 abbiamo commesso l’errore che avevamo già fatto col Genoa. 7 minuti sono tantissimi, la palla va giocata meglio vicino all’area”.

  • "NON PUOI CREARE 100 OCCASIONI"

    “Nel calcio non puoi creare 100 occasioni, bisogna essere più precisi. Lo siamo stati per un po’ di tempo, ora meno. Momentaneamente siamo secondi, è un buon risultato. Abbiamo tante partite davanti, bisogna continuare il nostro percorso”.

  • LE SECONDE LINEE IN CAMPO DALL'INIZIO

    “I cambi sono stati importanti, nel primo tempo la squadra ha speso molto. C’era bisogno di minutaggio e di far giocare quelli che finora hanno giocato molto.

    Secondo me Jashari ha fatto una buona partita. Non scordiamoci che arriva da un infortunio. Ha fatto delle buone cose, ha grandi qualità ma deve capire il calcio italiano, che sembra semplice visto da fuori ma diventa complicato. Fullkrug nel primo tempo ha fatto due assist, dentro l’area è un giocatore importante. Nkunku? Ci vuole calma e pazienza. Ha fatto un goal da centravanti, lì si esprime molto bene. Leao negli ultimi minuti poteva determinare un po’ di più”.

  • "INTER-NAPOLI? PENSIAMO A NOI STESSI"

    “Inter-Napoli? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di tornare alla vittoria. A quanto siamo, a 40? Mancano ancora dai 34 ai 36 punti per tornare in Champions. Andiamo piano, non perdiamo di vista la realtà. Dobbiamo essere esigenti con noi stessi e cercare di migliorare”.

0