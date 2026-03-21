Allegri convinto dal Rafa Leao centravanti: "Si è mosso bene, lo abbiamo cercato poco"

Reduce dalla sconfitta patita contro la Lazio e momentaneamente superato dal Napoli al secondo posto in classifica, il Milan torna in campo per affrontare il Torino nel trentesimo turno di Serie A.
Una sfida, quella che si giocherà a San Siro, che metterà in palio punti pesanti per la compagine rossonera che punta a blindare la qualificazione alla prossima Champions League e magari anche a riaprire il discorso Scudetto.
Massimiliano Allegri ha parlato del momento che sta vivendo il Milan ai microfoni di 'DAZN' poco prima del calcio d'inizio.