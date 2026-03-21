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Leao Cremonese Milan 01032026Getty Images
Leonardo Gualano

Allegri convinto dal Rafa Leao centravanti: "Si è mosso bene, lo abbiamo cercato poco"

Massimiliano Allegri, prima della partita con il Torino, parla delle condizioni di Rafa Leao: "Ora venti giorni per recuperarlo, lo avremo per le partite decisive".

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Reduce dalla sconfitta patita contro la Lazio e momentaneamente superato dal Napoli al secondo posto in classifica, il Milan torna in campo per affrontare il Torino nel trentesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà a San Siro, che metterà in palio punti pesanti per la compagine rossonera che punta a blindare la qualificazione alla prossima Champions League e magari anche a riaprire il discorso Scudetto.

Massimiliano Allegri ha parlato del momento che sta vivendo il Milan ai microfoni di 'DAZN' poco prima del calcio d'inizio.

  • "DIFFICILE RITROVARE ALTRI MODRIC"

    "Modric? Ho la fortuna di allenarlo e di vederlo giocare tutti i giorni. Credo che giocatori così sarà difficile ritrovarli".

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  • "COL TORINO UNA PARTITA IMPORTANTE"

    "Questa con il Torino è una partita importante perché veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby. La classifica si è accorciata e dunque dovremo essere molto bravi. Troviamo una squadra che sta facendo molto bene, che difensivamente concede poco e servirà dunque una prestazione tecnicamente molto valida con ordine e compattezza".


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  • "VENTI GIORNI PER RECUPERARE LEAO"

    "Leao purtroppo ieri nella rifinitura ha avvertito questo riacutizzarsi all'adduttore e quindi abbiamo preferito fermarlo. Adesso avremo venti giorni per recuperarlo, dopo la sosta mancheranno otto partite e saranno quelle decisive. La Nazionale? E' stato convocato ma non è in grado assolutamente di giocare, deve fare del lavoro specifico per tornare al massimo".

  • "LEAO SI E' MOSSO BENE DA CENTRAVANTI"

    "Fullkrug ha caratteristiche diverse da Leao. So che sembra che non sia il suo ruolo, ma Rafa da centravanti si è mosso bene e noi lo abbiamo cercato poco. Fullkrug è più abituato a giocare in quella posizione, na oggi al di là degli interpreti servirà un partita giusta per portare a casa il risultato".

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