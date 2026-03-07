Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri Derby Milan InterGetty Images
Francesco Schirru

Allegri non si sbottona prima di Milan-Inter: "Credo allo Scudetto riaperto dopo il Derby? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere"

Conferenza stampa pre-Derby per Max Allegri, è tempo di parlare della sfida contro l'Inter: "Non so ancora se giocherà Bartesaghi oppure Estupinan".

Pubblicità

Il momento è quasi arrivato. Domenica sera la Milano calcistica sarà tutta concentrata su San Siro, dove andrà in scena il Derby meneghino numero 246. Il Milan di Allegri sarà la squadra 'di casa', mentre l'Inter di Chivu, capolista, l'ospite.

Milan-Inter è certamente l'ultima possibilità di riaprire il campionato, visto il netto +10 ottenuto dai nerazzurri fin qui, che con lo stesso punteggio al termine del Derby, o con un +13 ancor più decisivo, volerebbero spediti verso lo Scudetto. Al contrario, una riduzione dello svantaggio a -7 potrebbe tenere aperta la questione titolo 2025/2026 ancora per un po'.

Come di consueto, Allegri si è presentato in conferenza stampa, stavola per presentare una gara che non è solo una gara, anche andando oltre il concetto del Derby: è la sfida che può riaprire la corsa Scudetto.

  • LE INSEGUITRICI CORRONO

    Oltre a elogiare il Derby in sè e alla necessità di giocare per vincere, come ovvio, Allegri ha parlato di come l'attuale classifica non basti certo per tornare in Champions. Ragion per cui ogni partita è importante, in termini di ritorno in Europa:

    "Nel post-gara vedremo se saremo ancora a -10 oppure a -7 o a -13. Sicuramente deve essere chiaro che 57 punti non sono sufficienti per tornare in Champions. Chi insegue sta correndo, noi abbiamo ancora un calendario difficile: pensiamone una alla volta"

    "Dovre bisognerà stare più attenti? L'Inter segna in tanti modi, dipenderà se ci sarà Dumfries. Sicuramente hanno tante soluzioni per fare goal, ma anche noi abbiamo qualità. Attualmente è la squadra più forte del campionato"

    "Credo allo Scudetto riaperto? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere"

    • Pubblicità

  • CAPITOLO INFORTUNATI

    Il grande dubbio di Milan-Inter è Bartesaghi, che potrebbe ancora saltare il Derby:

    "Ieri ha fatto allenamento, domani deciderò se giocherà lui o Estupinan" ha affermato Allegri in sala stampa. "Estupinan sta molto bene, come tutti gli altri".

    "Stiamo tutti bene a parte Loftus e Gabbia, e Gimenez che non è ancora con la squadra e presto ci sarà"

    "Leao e Pulisic stanno crescendo di condizione come Estupinan. A questo punto del campionato sono le motivazioni a fare la differenza. Anche Fulkrug sta meglio"

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA BATTUTA SU LEAO

    Leao dopo Cremona e la partita vinta in extremis contro la Cremonese ha detto che sarebbe rimasto a casa:

    "Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato perché doveva uscire. Non è che se c'è il derby allora deve stare sempre a casa".

    "Ha parlato di partita da vita o morte? Rafa parlava calcisticamente, le sue parole vanno accettate. Diamo troppo peso alle parole, che vengono interpretate".

  • IL FUTURO DI ALLEGRI

    Negli ultimi giorni si è parlato di Allegri per il Real Madrid, ma il tecnico del Milan non vuole pensare ad un futuro altrove:

    "Sono legato fino al 2027. Il futuro è domani, poi domenica prossima. Sto bene al Milan, sono molto contento. Abbiamo cominciato un progetto a luglio, la società sta lavorando per il futuro".

    "Ma finché non abbiamo raggiunto l'obiettivo dobbiamo essere concentrati sul presente. Non abbiamo raggiunto ancora niente; il Milan deve tornare a giocare la Champions".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0