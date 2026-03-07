Allegri non si sbottona prima di Milan-Inter: "Credo allo Scudetto riaperto dopo il Derby? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere"

Il momento è quasi arrivato. Domenica sera la Milano calcistica sarà tutta concentrata su San Siro, dove andrà in scena il Derby meneghino numero 246. Il Milan di Allegri sarà la squadra 'di casa', mentre l'Inter di Chivu, capolista, l'ospite.
Milan-Inter è certamente l'ultima possibilità di riaprire il campionato, visto il netto +10 ottenuto dai nerazzurri fin qui, che con lo stesso punteggio al termine del Derby, o con un +13 ancor più decisivo, volerebbero spediti verso lo Scudetto. Al contrario, una riduzione dello svantaggio a -7 potrebbe tenere aperta la questione titolo 2025/2026 ancora per un po'.
Come di consueto, Allegri si è presentato in conferenza stampa, stavola per presentare una gara che non è solo una gara, anche andando oltre il concetto del Derby: è la sfida che può riaprire la corsa Scudetto.