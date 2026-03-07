Allegri non si sbottona prima di Milan-Inter: "Credo allo Scudetto riaperto dopo il Derby? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere"

Il grande dubbio di Milan-Inter è Bartesaghi, che potrebbe ancora saltare il Derby:

"Ieri ha fatto allenamento, domani deciderò se giocherà lui o Estupinan" ha affermato Allegri in sala stampa. "Estupinan sta molto bene, come tutti gli altri".

"Stiamo tutti bene a parte Loftus e Gabbia, e Gimenez che non è ancora con la squadra e presto ci sarà"

"Leao e Pulisic stanno crescendo di condizione come Estupinan. A questo punto del campionato sono le motivazioni a fare la differenza. Anche Fulkrug sta meglio"