Allegri prima di Como-Milan: "I 40 punti sono quelli che meritiamo, utopia immaginare la Juve fuori dalla lotta Champions"

Tre punti per riprendere subito il cammino dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Genoa e Fiorentina.
Il Milan di Massimiliano Allegri torna subito in campo e lo fa in trasferta contro il Como, recupero della sedicesima giornata di Serie A in programma domani sera allo stadio Sinigaglia con fischio d’inizio alle ore 20.45.
Una sfida che nasconde diverse insidie, ma che i rossoneri non possono sbagliare per non perdere terreno nella corsa al vertice. Alla vigilia del match, Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa.