Claudio D'Amato

Allegri prima di Como-Milan: "I 40 punti sono quelli che meritiamo, utopia immaginare la Juve fuori dalla lotta Champions"

Allegri traccia un bilancio del girone d'andata e rigetta confronti con Inter e Napoli: "Il nostro obiettivo è rigiocare la Champions". Poi sulla Juve: "Utopia immaginarla fuori dalla lotta per i primi 4 posti".

Tre punti per riprendere subito il cammino dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Genoa e Fiorentina.

Il Milan di Massimiliano Allegri torna subito in campo e lo fa in trasferta contro il Como, recupero della sedicesima giornata di Serie A in programma domani sera allo stadio Sinigaglia con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Una sfida che nasconde diverse insidie, ma che i rossoneri non possono sbagliare per non perdere terreno nella corsa al vertice. Alla vigilia del match, Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

  • "I 40 PUNTI SONO QUELLI CHE ABBIAMO MERITATO"

    "Abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo, a prescindere da contro chi li abbiamo fatti. Sono una buona base ma bisognerà pensare al girone di ritorno, facendone altri che ci consentano di restare tra le prime 4".

  • "SERVE TORNARE CATTIVI"

    "Bisogna riprendere ad essere più cattivi nella partita, perché ci sono momenti in cui siamo un po' fragili e bisogna migliorare in entrambe le fasi, nonché più precisi tecnicamente. I giocatori hanno ottime qualità e su quello si deve lavorare, bisogna essere convinti".

  • "FULLKRUG E PAVLOVIC OUT, DE WINTER SUL CENTROSINISTRA, GIMENEZ TORNA A FINE MARZO"

    "Fullkrug ha subìto un pestone che lo lascerà fuori a Como. Vediamo per il Lecce anche se è molto difficile, speriamo per la Roma. Out anche Pavlovic: dovrebbe tornare contro i giallorossi. A Como gioca De winter al suo posto sul centrosinistra".

    "Quando torna Gimenez? Il recupero procede bene, ma è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a fine marzo".

  • "COMO SBARAZZINO, COMPLIMENTI A FABREGAS"

    "Non è Fabregas contro Allegri. Lui sta facendo un ottimo lavoro e ha ottimi giocatori, è sbarazzino, pressano e giocano bene con qualità tecnica. C'è solo da fargli i complimenti, noi dobbiamo solo andare lì e far punti".

  • "LA STAGIONE NON FINISCE A COMO: EQUILIBRIO E SPALLE LARGHE"

    "Durante la stagione c'è un momento di flessione che va affrontato con grande equilibrio, pensando a ciò che verrà nel domani. La stagione non finisce a Como, perciò bisogna mantenere equilibrio e spalle larghe".

  • "UTOPIA CHE LA JUVE RESTASSE FUORI DALLA LOTTA PER LE PRIME 4"

    "La Juve era impossibile che rimanesse esclusa dalla lotta per i primi 4 posti, era utopia. Normale che sia così e alla fine qualcuno dovrà restar fuori: speriamo siano gli altri e non noi".

  • "INTER-NAPOLI BELLA PARTITA, NOI PENSIAMO A TORNARE IN CHAMPIONS"

    "Inter-napoli è stata una bella partita, hanno giocato bene tecnicamente. L'Inter è 6 anni, tolto il 2022/2023, che è finisce tra le prime 2; il Napoli negli ultimi 12 o 14 anni è rimasto fuori dalla Champions solo 2 volte. Il nostro obiettivo è quello di lavorare per poter partecipare alla Champions l'anno prossimo".

  • "CAMBIARE MODULO È UNA SOLUZIONE, MA SERVONO ANCHE RICAMBI IN PANCHINA"

    "Cambiare modulo per inserire un'altra punta? Può essere una soluzione, ci stiamo lavorando, ma dipende dalle caratteristiche e da chi ho a disposizione. Serve anche tenersi cambi in panchina".

  • "NEL 2011 ARRIVARONO CASSANO E VAN BOMMEL? OGGI SONO CONTENTO COSÌ"

    "Nel 2011/2012 a gennaio arrivarono Cassano e Van Bommel? Furono 2 acquisti straordinari e importanti, ma ciò non significa che quest'anno ne serviranno altri 2. Io sono contento così".

