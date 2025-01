Allegri può allenare in Arabia Saudita, ma non subito: per ora è stato scelto Cioffi, può essere il suo predecessore

L'ex allenatore della Juventus piace in Arabia, ma per ora l'idea dell'Al Ahli è quella di affidare la panchina a Cioffi. Tutto cambierà in estate.

Massimiliano Allegri è fermo dalla scorsa primavera, dall'esonero juventino arrivato a poche settimane prima della conclusione dell'accordo. Da mesi si parla di un suo possibile ritorno in Serie A o all'estero, ma per ora nulla si è mosso concretamente. La nuova voce? Quella che porterebbe il tecnico livornese in Arabia Saudita per guidare l'Al Ahli, squadra in cui militano alcuni vecchi nomi noti del grande calcio.

L'Al Ahli non vuole puntare subito su Allegri, un tecnico che durante la sua carriera ha sempre preferito cominciare una stagione dal principio piuttosto che subentrare a metà della stessa. L'idea del club saudita è quella di averlo alla guida del club dal prossimo giugno, per l'annata 2025/2026.

Visto il deludente quinto posto di mister Jaissle, però, l'Al Ahli punta subito un tecnico italiano, che in futuro potrebbe rappresentare il precedessore di Allegri. Come riporta Sky, infatti, il club sta prendendo Gabriele Cioffi, ex mister di Verona e Udinese.