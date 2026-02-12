Allegri annuncia il recupero di Pulisic per Pisa-Milan poi dice la sua sugli arbitri: "Polemiche? Sarebbe meglio parlare di tecnica"

"Tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo, poi se ci saranno squadre che arriveranno prima di noi vorrà dire che lo meriteranno. 50 punti non bastano neppure per entrare in Conference League. I risultati e la classifica sono collegati tra di loro ecco perché sono importanti le quattro partite prima del derby. Gli zero titoli di Conte? Il Milan sta facendo una buona stagione. Vincere non è una cosa normale, è una cosa difficile.Noi siamo partiti per tornare in Champions e l'obiettivo nostro è quello. Potevamo fare meglio in Coppa Italia ma dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo, sapendo che Inter e Napoli sono due squadre molto forti. Non dobbiamo disperdere energie su polemiche o altre cose" ha dichiarato Allegri.