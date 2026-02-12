Allegri annuncia il recupero di Pulisic per Pisa-Milan poi dice la sua sugli arbitri: "Polemiche? Sarebbe meglio parlare di tecnica"

Dopo una settimana di pausa a causa del rinvio di Milan-Como, i rossoneri aprono la venticinquesima giornata di Serie A a Pisa.
La squadra di Allegri è momentaneamente scivolata a -8 dall'Inter ma mercoledì prossimo deve recuperare la partita contro i lariani e potrebbe riportarsi a -5.
Prima però c'è da battere il Pisa che ha un disperato bisogno di punti dato che attualmente occupa l'ultimo posto in classifica insieme al Verona.
Massimiliano Allegri ha presentato la partita nella conferenza stampa della vigilia: di seguito le sue parole prima di Pisa-Milan.