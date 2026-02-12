Goal.com
AC Milan v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Allegri annuncia il recupero di Pulisic per Pisa-Milan poi dice la sua sugli arbitri: "Polemiche? Sarebbe meglio parlare di tecnica"

Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza alla vigilia dell'anticipo Pisa-Milan: "Pulisic ha 15-20 minuti, Saelemaekers potrebbe tornare col Como". Poi risponde a Conte: "Zero titoli? Il nostro obiettivo è la zona Champions".

Dopo una settimana di pausa a causa del rinvio di Milan-Como, i rossoneri aprono la venticinquesima giornata di Serie A a Pisa.

La squadra di Allegri è momentaneamente scivolata a -8 dall'Inter ma mercoledì prossimo deve recuperare la partita contro i lariani e potrebbe riportarsi a -5.

Prima però c'è da battere il Pisa che ha un disperato bisogno di punti dato che attualmente occupa l'ultimo posto in classifica insieme al Verona.

Massimiliano Allegri ha presentato la partita nella conferenza stampa della vigilia: di seguito le sue parole prima di Pisa-Milan.

  • OBBLIGO VITTORIA A PISA

    Il tecnico rossonero sa bene quanto sia importante vincere questa partita: "Il Pisa sta lottando per la salvezza e ha giocato belle partite soprattutto in casa dove crea molto. Bisognerà fare grande attenzione anche perché veniamo da dieci giorni di sosta. Vincere le partite nel girone di ritorno non è semplice. Prima del derby abbiamo tre partite contro squadre con cui abbiamo fatto solo due punti all'andata. Questo è un turno molto importante per noi come sempre quando gli altri hanno gli scontri diretti".

  • PULISIC RECUPERATO

    Allegri conferma il recupero di Pulisic per Pisa-Milan: "Si è allenato con la squadra e sarà a disposizione, ma avrà un minutaggio di 15-20 minuti. Gimenez nel giro di un mesetto sarà a disposizione. Leao sta molto meglio, Saelemaekers è fuori ma vediamo se mercoledì col Como sarà a disposizione".

  • LE POLEMICHE ARBITRALI

    L'allenatore rossonero invece preferisce non esporsi sulle recenti polemiche arbitrali: "50-60 anni fa c'erano le discussioni sugli arbitri. Ora c'è il VAR che è uno strumento che aiuta molto. La cosa più importante del VAR è l'oggettività che bisogna migliorare, tutte le altre cose sono soggettive e ci sarà sempre polemica.Se ti danno rigore a favore si sta zitti, se te lo danno contro si arrabbiano. La cosa che bisogna fare come stanno facendo è migliorare solo sull'oggettività. Sarebbe meglio parlare di tecnica e di tante altre cose dove c'è da migliorare".

  • LO SCUDETTO E GLI ZERO TITOLI

    "Tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo, poi se ci saranno squadre che arriveranno prima di noi vorrà dire che lo meriteranno. 50 punti non bastano neppure per entrare in Conference League. I risultati  e la classifica sono collegati tra di loro ecco perché sono importanti le quattro partite prima del derby. Gli zero titoli di Conte? Il Milan sta facendo una buona stagione. Vincere non è una cosa normale, è una cosa difficile.Noi siamo partiti per tornare in Champions e l'obiettivo nostro è quello. Potevamo fare meglio in Coppa Italia ma dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo, sapendo che Inter e Napoli sono due squadre molto forti. Non dobbiamo disperdere energie su polemiche o altre cose" ha dichiarato Allegri.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Milan crest
Milan
MIL
0