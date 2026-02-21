Goal.com
Michael Baldoin

Scatta l'ora di Alisson Santos nel Napoli: Conte pronto a dargli una chance contro l'Atalanta

Il classe 2002 ha convinto il tecnico salentino nei minuti concessi contro la Roma: contro la Dea può arrivare la prima chance dal 1’.

Il calciomercato del Napoli è stato uno dei temi centrali della stagione, tra profili che non hanno reso secondo le aspettative e una sessione invernale che ha costretto i partenopei a intervenire con pragmatismo, senza dimenticare però la clausola del mercato a "saldo zero".

In un gennaio tutt’altro che semplice, la formazione azzurra ha comunque piazzato il colpo ad effetto, puntando con decisione sul classe 2002 Alisson Santos, arrivato dallo Sporting Lisbona, con l’obiettivo di offrire nuove soluzioni offensive ad Antonio Conte.

Dopo un primo assaggio in Coppa Italia contro il Como, il brasiliano ha subito mostrato il suo potenziale nell’ultima giornata di campionato: ingresso nel finale e rete del definitivo 2-2 contro la Roma, in uno scontro diretto pesantissimo in chiave Champions League.

  • L'IDENTIKIT PERFETTO PER SOSTITUIRE DAVID NERES

    La dirigenza del Napoli ha individuato in Alisson Santos il profilo ideale per sopperire all’assenza di David Neres.

    Sulla carta le similitudini non mancano: oltre alla nazionalità, entrambi fanno del dribbling e dell’uno contro uno le loro armi principali. 

    Il classe 2002 deve ancora crescere in termini di concretezza e continuità, ma l’impatto in azzurro è stato decisamente incoraggiante.

  • SUBITO DECISIVO CONTRO LA ROMA

    Sono bastati venti minuti - i suoi primi in Serie A - per lasciare il segno.

    Contro la Roma, in uno scontro diretto fondamentale in chiave Champions League, il suo ingresso immediatamente dopo il rigore assegnato, e poi trasformato da Malen, è stato il segnale della volontà di Conte di cambiare l’inerzia del match. 

    Dopo appena dodici minuti, il brasiliano ha mostrato tutto il suo potenziale, firmando la sua prima rete italiana: un destro potente e angolato che non ha lasciato scampo a Svilar per il definitivo 2-2.

  • ORA SERVE CONFERMARSI CONTRO L'ATALANTA

    Per il Napoli arriva ora un altro snodo cruciale: la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, una sfida che può incidere in maniera significativa sul futuro di entrambe.

    Gli otto punti di distanza in classifica rendono i tre in palio pesantissimi, capaci di spostare gli equilibri in modo sostanziale. 

    Per Alisson Santos sarà una vetrina importantissima: un’altra prova di personalità potrebbe consegnargli definitivamente la fiducia del tecnico.

  • VERGARA PIÙ ALISSON SANTOS: IL NAPOLI STRAVOLGE LA SUA TREQUARTI

    Anno nuovo, vita nuova. Il 2026 sembra aver avviato un percorso differente per il Napoli.

    Alisson Santos da una parte, Antonio Vergara dall’altra: potrebbero essere loro i volti chiave della seconda metà di stagione. Gioventù, entusiasmo e spensieratezza per non far rimpiangere giocatori di maggiore esperienza come De Bruyne e David Neres.

    Con il brasiliano largo sulla sinistra, Vergara può tornare ad agire sulla trequarti destra, rientrando sul piede forte e trovando con più facilità la conclusione. Non sarà una gara decisiva, ma la sfida contro l’Atalanta può dirci molto sul livello dei due giovani e sulla reale efficacia della loro convivenza alle spalle della punta.

