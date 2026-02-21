Scatta l'ora di Alisson Santos nel Napoli: Conte pronto a dargli una chance contro l'Atalanta

Il calciomercato del Napoli è stato uno dei temi centrali della stagione, tra profili che non hanno reso secondo le aspettative e una sessione invernale che ha costretto i partenopei a intervenire con pragmatismo, senza dimenticare però la clausola del mercato a "saldo zero".

In un gennaio tutt’altro che semplice, la formazione azzurra ha comunque piazzato il colpo ad effetto, puntando con decisione sul classe 2002 Alisson Santos, arrivato dallo Sporting Lisbona, con l’obiettivo di offrire nuove soluzioni offensive ad Antonio Conte.

Dopo un primo assaggio in Coppa Italia contro il Como, il brasiliano ha subito mostrato il suo potenziale nell’ultima giornata di campionato: ingresso nel finale e rete del definitivo 2-2 contro la Roma, in uno scontro diretto pesantissimo in chiave Champions League.