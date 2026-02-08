Goal.com
Spain v Switzerland - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-FinalGetty Images Sport

Alisha Lehmann rivela di "non essere uscita di casa e di aver dormito tutto il giorno" a causa del crescente "odio" online

L'ex giocatrice di Juventus e Como Women rivela le difficoltà vissute per la grande popolarità. Tanti i messaggi d'odio ricevuti da Alisha Lehmann sui social.

Alisha Lehmann, calciatrice del Leicester City, ha rivelato di non aver voluto uscire di casa e di essere rimasta a letto tutto il giorno quando ha dovuto affrontare una serie di attacchi online. 

La calciatrice della nazionale svizzera ha raccontato come il fatto di essere una delle giocatrici più seguite al mondo abbia influito sulla sua vita quotidiana e come a volte non sia riuscita a far fronte alla situazione.

Lehmann si è trasferita in Inghilterra da pochi mesi dopo due esperienze non troppo fortunate in Italia con Juventus Women e Como.

  • COSA HA DETTO ALISHA LEHMANN

    Lehmann è stata ospite del podcast Daly Brightness, condotto dalla capitana del Chelsea Millie Bright e dall'ex compagna di squadra dell'Aston Villa Rachel Daly, dove si è aperta e ha parlato di come ha faticato ad affrontare la fama all'inizio della sua carriera. Ha spiegato come si sentisse sempre più giudicata da un numero crescente di follower su Instagram che criticavano qualsiasi foto che mostrasse la sua vita al di fuori del calcio.

    La ventisettenne ha continuato dicendo che non ha mai avuto intenzione di far crescere il suo account Instagram, che ora conta quasi 16 milioni di follower, per diventare famosa o influencer, ma che stava semplicemente seguendo l'esempio di altri calciatori. Ciò ha reso difficile affrontare l'odio online, poiché Lehmann non si aspettava di diventare una figura così importante sui social media e nel mondo del calcio in generale.

    La centrocampista ha detto di sentirsi "davvero triste" e questo l'ha resa incapace di uscire di casa. Lehmann crede di non poter vivere senza paura del giudizio altrui, dato che molti usano la vita al di fuori del calcio per criticare la sua carriera.

  • L'ODIO ONLINE VERSO ALISHA LEHMANN

    Nel podcast, Lehmann ha spiegato: "All'inizio non l'ho fatto perché volevo diventare famosa o altro. Non l'ho mai sognato. Non è mai stata una cosa per cui pregassi ogni giorno. È semplicemente successo e, ovviamente, quando ho iniziato ad avere più follower, ho ricevuto anche più odio e ho passato un periodo davvero triste. Probabilmente non uscivo più di casa. Dormivo tutto il giorno".

    Ha continuato spiegando che ora le persone sono "molto più gentili" con lei rispetto a quando aveva vent'anni. "Quando pubblicavo post a 20, 21, 22 anni, tutti mi giudicavano. Tutti dicevano che non ero una calciatrice, che pubblicavo solo post sui social media e cose del genere, e tutti mi giudicavano tantissimo".

  • ORA LO FANNO TUTTI

    Lehmann è riuscita a trasformare i suoi follower online da persone che la giudicavano a persone che la ammirano. Ha raccontato a Bright e Daly che spesso le viene chiesto come si fa a creare un'azienda e ad aumentare il numero dei follower.

    La giocatrice del Leicester ora ritiene che tutti utilizzino Instagram allo stesso modo in cui lo fa lei. "Ora tutti fanno lo stesso. L'ho fatto quando ero più giovane perché tutte le persone normali facevano lo stesso, ma ovviamente, dato che ero una calciatrice, pensavano che fosse sbagliato. Ma alla fine, ora tutti i giocatori, uomini e donne, fanno lo stesso".

  • Alisha Lehmann LeicesterGetty

    LA NUOVA AVVENTURA AL LEICESTER

    Lehmann è tornata nella Women's Super League il mese scorso, quando è entrata a far parte delle Foxes, che occupano le ultime posizioni della classifica. Si unisce alla squadra con la speranza di dare una spinta in più per allontanarsi dalla zona retrocessione, attualmente occupata dal Liverpool, che ha totalizzato sette punti in 14 partite.

    Il Leicester ha solo due punti di vantaggio sul Liverpool e uno sul West Ham, che lo segue in classifica, e potrebbe ritrovarsi all'ultimo posto se i Reds e gli Hammers vincessero le loro partite di domenica.

    Lehmann porta con sé un bagaglio di esperienza enorme nella squadra delle Midlands e ha vinto un campionato con la Juventus. 

    La stella svizzera si è trasferita al Como in estate, ma ha faticato a lasciare il segno. Con le Foxes, Lehmann è già quasi a metà strada dal raggiungere il tempo di gioco accumulato con il Como in questa stagione, dove ha collezionato solo sei presenze e giocato un totale di 281 minuti.

