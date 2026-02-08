Alisha Lehmann rivela di "non essere uscita di casa e di aver dormito tutto il giorno" a causa del crescente "odio" online

Lehmann è stata ospite del podcast Daly Brightness, condotto dalla capitana del Chelsea Millie Bright e dall'ex compagna di squadra dell'Aston Villa Rachel Daly, dove si è aperta e ha parlato di come ha faticato ad affrontare la fama all'inizio della sua carriera. Ha spiegato come si sentisse sempre più giudicata da un numero crescente di follower su Instagram che criticavano qualsiasi foto che mostrasse la sua vita al di fuori del calcio.

La ventisettenne ha continuato dicendo che non ha mai avuto intenzione di far crescere il suo account Instagram, che ora conta quasi 16 milioni di follower, per diventare famosa o influencer, ma che stava semplicemente seguendo l'esempio di altri calciatori. Ciò ha reso difficile affrontare l'odio online, poiché Lehmann non si aspettava di diventare una figura così importante sui social media e nel mondo del calcio in generale.

La centrocampista ha detto di sentirsi "davvero triste" e questo l'ha resa incapace di uscire di casa. Lehmann crede di non poter vivere senza paura del giudizio altrui, dato che molti usano la vita al di fuori del calcio per criticare la sua carriera.