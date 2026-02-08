Alisha Lehmann rivela di "non essere uscita di casa e di aver dormito tutto il giorno" a causa del crescente "odio" online

Alisha Lehmann, calciatrice del Leicester City, ha rivelato di non aver voluto uscire di casa e di essere rimasta a letto tutto il giorno quando ha dovuto affrontare una serie di attacchi online.
La calciatrice della nazionale svizzera ha raccontato come il fatto di essere una delle giocatrici più seguite al mondo abbia influito sulla sua vita quotidiana e come a volte non sia riuscita a far fronte alla situazione.
Lehmann si è trasferita in Inghilterra da pochi mesi dopo due esperienze non troppo fortunate in Italia con Juventus Women e Como.