I 10 momenti top di Alexander-Arnold con il Liverpool: dal calcio d'angolo battuto al volo ai record

Con il terzino destro in partenza per il Real Madrid, GOAL ripercorre le sue imprese storiche ad Anfield e oltre...

L'esperienza di Trent Alexander-Arnold al Liverpool sta volgendo al termine in modo burrascoso, visto che l'eroe cresciuto nel vivaio del club ha scontentato un numero significativo di tifosi decidendo di non rinnovare il contratto e di lasciare la squadra a parametro zero quest'estate.

Non c'è alcuna garanzia, infatti, che il terzino destro destinato al Real Madrid non sarà oggetto di ulteriori fischi quando la squadra di Arne Slot solleverà il trofeo di Premier League ad Anfield domenica.

A prescindere dalla giustezza o meno della decisione di Alexander-Arnold e dalla reazione dei tifosi, l'unica cosa su cui tutti concordano è che l'addio del 26enne è davvero un peccato.

Dopotutto, Alexander-Arnold ha giocato un ruolo fondamentale nella gloriosa era di successi del Liverpool sotto la guida di Jurgen Klopp, prima di dare un contributo significativo all'inaspettato trionfo in campionato nella sua ultima stagione nel Merseyside.

Di seguito, GOAL ripercorre i 10 momenti più memorabili di Alexander-Arnold in maglia rossa.