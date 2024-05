Alex Sandro, il giocatore straniero più presente nella storia della Juventus: un traguardo incredibile

L'ultima gara della sua era bianconera, contro il Monza, rende Alex Sandro il più presente di sempre alla pari con l'ex vicepresidente Pavel Nedved.

Dopo nove anni alla Juventus, Alex Sandro saluta i bianconeri. Lo fa per continuare altrove la sua carriera (probabilmente in Brasile), dopo aver vinto tanto con Madama, tra cui cinque Scudetti e cinque Coppa Italia, di cui ultima conquistata pochi giorni fa contro l'Atalanta.

Alex Sandro ha avuto grossi alti e bassi nel periodo con la Juventus, ma è riuscito comunque ad entrare nella storia del club: basti pensare che la partita contro il Monza con cui si chiuderà la sua era bianconera, lo porterà ad essere il giocatore straniero più presente nella storia di Madama.

Con la partita del 25 maggio, l'ultima della stagione bianconera, Alex Sandro raggiunge Pavel Nedved in cima ai più presenti. Non avrà comunque modo di superarlo ed essere l'unico in testa alla graduatoria, visto il saluto immediatamente successivo.