Alex Jimenez riscattato dal Bournemouth: quanto incassano il Milan, la percentuale in favore del Real Madrid

Il Milan non potrà però incamerare l'intero importo di base fissa, in quanto su Alex Jimenez pendeva una percentuale sulla futura rivendita del 50% a vantaggio del Real Madrid, la squadra nella quale il ragazzo si è formato e dalla quale si è trasferito per approdare in Italia nell'estate 2023. Dunque per i blancos è prevista una somma vicina ai 10 milioni di euro, la stessa che rimarrà nelle casse rossonere. Dopo il “praticantato” con la formazione Primavera ed il successivo passaggio nella passata stagione tra le fila di Milan Futuro, la formazione Under 23 che disputava il campionato di Serie C, Jimenez si è poi imposto come un titolare quasi fisso in prima squadra, sia durante la gestione di Paulo Fonseca che quella di Sergio Conceiçao. In rossonero, ha collezionato in totale 34 presenze (più altre 18 con l'Under 23), con un bottino di 4 reti. Nelle sue prime 23 apparizioni col Bournemouth, il classe 2005 ha invece messo a referto, ad oggi, una rete ed un assist.



