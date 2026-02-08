Goal.com
Michael Di Chiaro

Alex Jimenez riscattato dal Bournemouth: quanto incassano il Milan, la percentuale in favore del Real Madrid

L'esterno spagnolo ha collezionato contro l'Aston Villa la presenza numero 18, da almeno 45': scatta, dunque, l'obbligo di riscatto che arricchisce le casse rossonere.

Alex Jimenez è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Bournemouth.

Il trasferimento in prestito dal Milan, concretizzatosi in estate, si è ora tramutato in una cessione a titolo definitivo per quanto riguarda il laterale spagnolo, prodotto del vivaio del Real Madrid.

Sono infatti scattate le condizioni che rendono obbligatorio il riscatto da parte della società inglese che da questo momento diventa proprietaria indiscussa del cartellino del calciatore.

  • SCATTA L'OBBLIGO

    Con la sua presenza in campo, per 86', in occasione del match contro l'Aston Villa, l'esterno spagnolo classe 2005 ha maturato la sua diciottesima presenza da almeno 45' in Premier League (la numero 17 da titolare) su un totale di 22, a cui aggiungerne una in FA Cup.

    Numeri che hanno fatto scattare l'opzione di obbligo di riscatto da parte delle Cherries.

  • I TERMINI DELL'ACCORDO

    A beneficiarne è in prima istanza il Milan, che andrà ad incassare una cifra intorno ai 20 milioni di euro per la cessione di Jimenez, bocciato nel corso dell'estate da Massimiliano Allegri nonostante nei primi mesi del pre-campionato abbia fatto parte della rosa rossonera.

    Oltre alla parte fissa, dall'accordo stipulato tra il Milan e il Bournemouth è previsto che la società italiana possa arrivare a guadagnare fino ad un massimo di altri 5,3 milioni di euro nel caso in cui maturassero bonus legati al rendimento del giocatore spagnolo e della sua nuova squadra di appartenenza.

  • I NUMERI DI JIMENEZ

    Il Milan non potrà però incamerare l'intero importo di base fissa, in quanto su Alex Jimenez pendeva una percentuale sulla futura rivendita del 50% a vantaggio del Real Madrid, la squadra nella quale il ragazzo si è formato e dalla quale si è trasferito per approdare in Italia nell'estate 2023. Dunque per i blancos è prevista una somma vicina ai 10 milioni di euro, la stessa che rimarrà nelle casse rossonere. Dopo il “praticantato” con la formazione Primavera ed il successivo passaggio nella passata stagione tra le fila di Milan Futuro, la formazione Under 23 che disputava il campionato di Serie C, Jimenez si è poi imposto come un titolare quasi fisso in prima squadra, sia durante la gestione di Paulo Fonseca che quella di Sergio Conceiçao. In rossonero, ha collezionato in totale 34 presenze (più altre 18 con l'Under 23), con un bottino di 4 reti. Nelle sue prime 23 apparizioni col Bournemouth, il classe 2005 ha invece messo a referto, ad oggi, una rete ed un assist.


