Vittorio Rotondaro

Alex Jimenez sempre più fondamentale per il Bournemouth: goal nel successo sul Liverpool, quanto può incassare il Milan in caso di riscatto

Alex Jimenez a segno nella vittoria del Bournemouth sul Liverpool: il Milan lo ha ceduto in estate in prestito con diritto di riscatto.

Non ci ha messo tanto per prendersi il Bournemouth, complice la presenza in panchina del connazionale Andoni Iraola che lo ha fortemente voluto con sé a fine agosto: Alex Jimenez è già un idolo della tifoseria delle 'Cherries'.

Arrivato al termine della sessione estiva del calciomercato, il terzino di scuola Real Madrid ha scalato velocemente le gerarchie diventando uno degli insostituibili all'interno dell'undici titolare tipo della formazione inglese.

Il goal rifilato al Liverpool è soltanto l'ultima soddisfazione di una stagione fin qui più che positiva sul piano personale: un tema che interessa da vicino anche il Milan, nell'ottica del possibile riscatto del cartellino da parte del Bournemouth.

  • IL GOAL AL LIVERPOOL

    Terzo risultato utile di fila per il Bournemouth in Premier League, dove i rossoneri hanno ora 30 punti in classifica: gli ultimi tre sono il frutto del prestigioso successo inferto in casa al Liverpool campione in carica.

    Di Amine Adli la rete del definitivo 3-2 in pieno recupero: gloria anche per lo stesso Jimenez, autore del momentaneo 2-0 nel corso del primo tempo con un rasoterra propiziato dall'imbucata da Hill.

    Primo goal in stagione per il terzino spagnolo, giunto a 20 presenze tra Premier League e FA Cup con la maglia del club inglese.

  • MVP CONTRO IL BRIGHTON

    Settimana da incorniciare per il classe 2005 che, nello scorso turno di campionato, aveva conquistato la palma di migliore in campo in occasione dell'1-1 contro il Brighton.

    Un riconoscimento che ha avuto un seguito importante col primo sigillo in terra britannica, al cospetto di un avversario non banale come la squadra di Slot: che, seppur in difficoltà di risultati, resta una corazzata dal punto di vista della costruzione della rosa.

  • QUANTO PUÒ INCASSARE IL MILAN CON JIMENEZ

    Il Milan ha ceduto Jimenez in prestito oneroso con diritto di riscatto che, secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', può trasformarsi in obbligo a seconda del numero di presenze accumulate dallo spagnolo tra le fila del Bournemouth.

    Numero che in un primo momento sembrava potesse essere pari a 15, poi aumentato a 18: in ogni caso raggiunto e superato, alla luce dei 20 gettoni complessivi racimolati da Jimenez.

    A prescindere da queste condizioni, il Bournemouth pare intenzionato a procedere con l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino, per il quale sono già stati versati 2 milioni: nelle casse del Milan ne finirebbero ulteriori 20, ai quali se ne potrebbero aggiungere 5 di bonus.

