Alex Jimenez sempre più fondamentale per il Bournemouth: goal nel successo sul Liverpool, quanto può incassare il Milan in caso di riscatto

Non ci ha messo tanto per prendersi il Bournemouth, complice la presenza in panchina del connazionale Andoni Iraola che lo ha fortemente voluto con sé a fine agosto: Alex Jimenez è già un idolo della tifoseria delle 'Cherries'.

Arrivato al termine della sessione estiva del calciomercato, il terzino di scuola Real Madrid ha scalato velocemente le gerarchie diventando uno degli insostituibili all'interno dell'undici titolare tipo della formazione inglese.

Il goal rifilato al Liverpool è soltanto l'ultima soddisfazione di una stagione fin qui più che positiva sul piano personale: un tema che interessa da vicino anche il Milan, nell'ottica del possibile riscatto del cartellino da parte del Bournemouth.