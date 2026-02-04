Goal.com
Alex Jimenez BournemouthGetty
Andrea Ajello

Alex Jimenez al Bournemouth a titolo definitivo: lo spagnolo sarà riscattato, quanto guadagna il Milan dalla cessione

Il terzino spagnolo lascia il Milan a titolo definitivo: la cifra del trasferimento sarà divisa con il Real Madrid.

Presto sarà definitivo l'addio di Alex Jimenez, che aveva lasciato il Milan nell'ultimo giorno del mercato estivo per accasarsi in Inghilterra, al Bournemouth. 

Un'operazione in prestito con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in obbligo a determinate condizioni e così sarà infatti. Il club inglese, come riporta Fabrizio Romano, nei prossimi giorni finalizzerà l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo.

Il Milan incasserà quindi da questa operazione anche se non tutta la cifra visto che una parte andrà nelle casse del Real Madrid. 

  • LA SEPARAZIONE IN ESTATE

    Nel mercato rivoluzionario del Milan in estate, che ha cambiato tantissimo tra entrate ed uscite, era rimasto coinvolto anche Jimenez.

    L'esterno spagnolo, che aveva totalizzato 26 presenze nella stagione precedente con i rossoneri, era arrivato in Italia nell'estate 2023 dal Real Madrid. Ceduto nelle ultime ore di mercato al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo. 

  • JIMENEZ RISCATTATO DAL BOURNEMOUTH

    Nell'accordo tra Milan e Bournemouth c'erano appunto le condizioni affinché il prestito diventasse un acquisto a titolo definitivo. Condizioni legate alle presenze del giocatore spagnolo.

    L'ex Real Madrid diventerà un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti questa settimana. 

  • QUANTO GUADAGNA IL MILAN DA JIMENEZ

    Per il prestito il Milan ha già ricevuto 1,5 milioni di euro, anche se la fetta maggiore dell'incasso arriverà con il riscatto ovviamente. In totale, il Bournemouth pagherà 19,5 milioni più  altri 5,3 potenziali di bonus. 

    Il Milan però non riceverà per intero questa cifra visto che sarà divisa con il Real Madrid come riportato da Romano. I Blancos inoltre avranno il 50% sulla futura rivendita del giocatore. 

  • LA STAGIONE DI JIMENEZ

    Ma come sta andando Jimenez in Premier League? Il classe 2005 in poco tempo ha conquistato la titolarità ed è ora una presenza fissa negli undici di partenza del Bournemouth.

    Venti presenze in campionato con solo una gara saltata da quando è arrivato. Quasi 1500 minuti in Premier e un goal realizzato contro il Liverpool. 

