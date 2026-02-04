Alex Jimenez al Bournemouth a titolo definitivo: lo spagnolo sarà riscattato, quanto guadagna il Milan dalla cessione

Presto sarà definitivo l'addio di Alex Jimenez, che aveva lasciato il Milan nell'ultimo giorno del mercato estivo per accasarsi in Inghilterra, al Bournemouth.
Un'operazione in prestito con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in obbligo a determinate condizioni e così sarà infatti. Il club inglese, come riporta Fabrizio Romano, nei prossimi giorni finalizzerà l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo.
Il Milan incasserà quindi da questa operazione anche se non tutta la cifra visto che una parte andrà nelle casse del Real Madrid.