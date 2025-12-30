Alessandro Lucarelli su Cassano: "Andai in spogliatoio convinto di prenderlo a pugni, ci separò Bucci"

Alessandro Lucarelli per il Parma rappresenta tanto, tantissimo. Dei ducali è stato capitano, bandiera, elemento affezionato che non ha esitato a ripartire dalla Serie D dopo il fallimento. Eppure oggi da Parma è lontano.
Fino ad agosto Lucarelli era il Direttore dell'Area Prestiti del club emiliano, ma le strade si sono separate. Una decisione che l'ex centrale, a qualche mese di distanza, non è ancora riuscito a digerire.
Lucarelli ha così rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di qualche episodio recente ma anche lontano nel tempo. Come quando arrivò a un passo dal prendere a pugni Antonio Cassano.