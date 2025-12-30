Alessandro Lucarelli su Cassano: "Andai in spogliatoio convinto di prenderlo a pugni, ci separò Bucci"

"Se parlavo con Ghirardi? All’inizio sì, avevamo un rapporto confidenziale. Quando ci esclusero dall’Europa League, conquistata sul campo, mi disse che era solo un errore burocratico e che tutto si sarebbe risolto. Invece fu il Vaso di Pandora, scoperchiò tutto il marcio che c’era sotto. Da lì in poi, mai più visto. È stato il primo a scappare.

Manenti? Un pagliaccio. Fece quella conferenza stampa dal nulla, senza essersi presentato a nessuno. Poi venne in spogliatoio con un foglio bianco con scritto "100 milioni". Dopo due settimane, ci disse che avevano sbagliato Iban a cui mandare i soldi. Io andai in banca e lo chiamai da lì… non sa quante gliene ho dette…".

Poco tempo dopo venne anche arrestato per riciclaggio. Pensi in che mani era finito il Parma".