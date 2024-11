Buongiorno si conferma con l'Italia: dopo Lautaro e Thuram annulla anche Lukaku, merita un posto da titolare?

Il difensore del Napoli sta diventando sempre di più "incubo" per i centravanti avversari e si candida per avere più spazio in Nazionale.

Dal Torino al Napoli fino alla Nazionale, Alessandro Buongiorno cambia le maglie ma non il suo rendimento, che continua ad essere tra i top in tutta Europa. Contro il Belgio ha giocato tutta la gara da centrale della difesa a tre con al suo fianco Di Lorenzo e Bastoni. Aveva una sfida particolare contro il suo compagno di club, ovvero Lukaku. Duello vinto dal difensore italiano. Settimana da incorniciare per Buongiorno, che era reduce dalla grande prova nel big match di San Siro contro l'Inter. L'articolo prosegue qui sotto Fondamentale e insostituibile nel Napoli, può diventarlo anche con l'Italia?