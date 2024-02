Aleandro Rosi giocherà in Serie C a 37 anni: l'ex Roma era da svincolato da 9 mesi

L’ex terzino della Roma ha giocato l’ultima gara la scorsa stagione con il Perugia: svincolato da 9 mesi, torna in campo con la Torres in Lega Pro.

Aleandro Rosi torna in campo. A 37 anni, l’ex terzino della Roma ha accettato una nuova sfida ed è pronto a ripartire dalla Lega Pro.

A 9 mesi di distanza dall’ultima partita ufficiale disputata, lo 0-5 in Perugia-Cagliari, l’ultima disputata con la maglia degli umbri prima della retrocessione in Serie C, Rosi ha detto sì alla Torres, formazione che milita nel Girone B di Lega Pro.

Il club sardo ha annunciato l’arrivo di Aleandro Rosi, che porterà tutto il suo bagaglio di esperienza, qualità tecnica e personalità per la seconda parte della stagione, con la squadra a caccia della promozione in Serie B.