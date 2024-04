Milan e Inter non sono più sole, un'altra squadra di Milano tra i professionisti: l'Alcione giocherà in Serie C

L'Alcione Milano arriva in Serie C come nuova squadra di Milano: giocherà all'Arena Civica, con il sogno di poter essere protagonista.

Nel 2024/2025, non si parlerà solamente di Inter e Milan come squadre di Milano. Tra i professionisti, infatti, è sppena sbarcato l'Alcione, che dalla nuova annata di Serie C sarà la terza rappresentante del capoluogo lombardo nelle prime tre serie italiane.

Mancava solo l'ufficialità per vedere l'Alcione in C, al termine di un'annata 2023/2024 dominata. Il successo contro il Borgosesia nel terzultimo turno del girone A ha spalacanto le porte del club milanese, che potrà giocare in Serie D alla prossima stagione.

L'Alcione ha dominato, staccando il Chisola di nove punti a due turni dal termine, con 78 punti in 36 partite. In queste sono arrivate 23 vittorie e nove pareggi, 68 goal fatti e 24 subiti. Un trionfo per Giovanni Cusatis, tecnico del team di Milano.