Albinoleffe-Inter U23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sarà Albinoleffe-Inter U23 una delle gare che chiuderà la giornata numero 12 di Serie C Sky Wi-Fi.

A Zanica, lunedì sera, le formazioni guidate da Giovanni Lopez e Stefano Vecchi si trovano per dimenticare i rispettivi recenti ko.

Sono tre di fila quelli dei blucelesti, che hanno perso la zona playoff e vogliono trovare la forza di riscattarsi.

L’Inter U23, invece, si è fermata nel match contro il Cittadella: per La Gumina e compagni immediata chance per riprendere la marcia e inseguire Brescia e Lecco.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.