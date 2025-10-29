Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Stefano VecchiGetty Images
GOAL

Albinoleffe-Inter U23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monday night a Zanica fra Albinoleffe e Inter: le squadre di Lopez e Vecchi vogliono ritrovare il successo per legittimare la zona playoff.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà Albinoleffe-Inter U23 una delle gare che chiuderà la giornata numero 12 di Serie C Sky Wi-Fi. 

A Zanica, lunedì sera, le formazioni guidate da Giovanni Lopez e Stefano Vecchi si trovano per dimenticare i rispettivi recenti ko.

Sono tre di fila quelli dei blucelesti, che hanno perso la zona playoff e vogliono trovare la forza di riscattarsi.

L’Inter U23, invece, si è fermata nel match contro il Cittadella: per La Gumina e compagni immediata chance per riprendere la marcia e inseguire Brescia e Lecco.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • ALBINOLEFFE-INTER U23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Albinoleffe-Inter U23

    • Data: lunedì 3 novembre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ALBINOLEFFE-INTER U23

    ALBINOLEFFE (3-5-2): Facchetti; Sottini, Potop, Baroni; Gusu, Lupinetti, Mandelli, Parlati, Ambrosini; De Paoli, Sali. All. Lopez.

    INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli. All. Vecchi.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ALBINOLEFFE-INTER U23

    La gara fra Albinoleffe e Inter U23, valida per la giornata numero 12 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 3 novembre, all’Albinoleffe Stadium di Zanica, con fischio d’inizio ore 20:30.

  • DOVE VEDERE ALBINOLEFFE-INTER U23 IN TV

    • Sky Sport

    Albinoleffe-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ALBINOLEFFE-INTER U23 IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Albinoleffe-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Giovanni Poggi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Dolomiti Bellunesi crest
Dolomiti Bellunesi
DBE
Inter U23 crest
Inter U23
INT
Serie C
AlbinoLeffe crest
AlbinoLeffe
ALB
Ospitaletto crest
Ospitaletto
OSP