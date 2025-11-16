Pubblicità
GOAL

Albania-Inghilterra dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8 o 20? Canale, diretta streaming, formazioni

L'Inghilterra già qualificata affronta l'Albania nell'ultima giornata del gruppo K: di seguito tutte le informazioni sulla sfida.

Appuntamento allo Stadio Arena Nazionale di Tirana dove si affronteranno Albania e Inghilterra nella partita valida per il girone K delle qualificazioni ai Mondiali. 

La Nazionale di Thomas Tuchel si è già qualificata, con due giornate di anticipo, arrivando prima nel girone, mentre l'Albania grazie alla vittoria in casa di Andorra e alla contemporanea sconfitta della Serbia, si è assicurata un posto ai playoff.

Di seguito le informazioni su Albania-Inghilterra, dove vederla e le scelte di formazione. 

  • ALBANIA-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Albania-Inghilterra
    • Data: domenica 16 novembre
    • Orario: 18
    • Canale tv: Sky Sport 
    • Streaming: NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI ALBANIA-INGHILTERRA

    ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Laçi, Asllani, Ramadani; Bajrami, Uzuni, Hoxha. Ct. Sylvinho.

    INGHILTERRA (4-3-3): D. Henderson; Burn, Quansah, Stones, O'Reilly; Bellingham, Wharton, Rice; Eze, Kane, Bowen. Ct. Tuchel.

  • ORARIO ALBANIA-INGHILTERRA

    La sfida tra Albania e Inghilterra, valida per il girone K delle qualificazioni europee al Mondiale, è in programma domenica 16 novembre alle ore 18.

  • DOVE VEDERE ALBANIA-INGHILTERRA IN TV

    Albania-Inghilterra si può vedere in diretta tv con l'abbonamento a Sky o NOW.

    Gli utenti che hanno sottoscritto uno dei due abbonamenti possono collegarsi al canale numero 255 Sky Sport. 

  • ALBANIA-INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING

    La gara tra Albania e Inghilterra è disponibile anche in live streaming. 

    Gli abbonati a Sky possono guardare Albania-Inghilterra tramite l'app di Sky Go, mentre gli utenti NOW tramite il sito o l'applicazione del servizi.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire Albania-Inghilterra su GOAL attraverso ladiretta testualedel match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

