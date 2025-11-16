Albania-Inghilterra dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8 o 20? Canale, diretta streaming, formazioni

Appuntamento allo Stadio Arena Nazionale di Tirana dove si affronteranno Albania e Inghilterra nella partita valida per il girone K delle qualificazioni ai Mondiali.

La Nazionale di Thomas Tuchel si è già qualificata, con due giornate di anticipo, arrivando prima nel girone, mentre l'Albania grazie alla vittoria in casa di Andorra e alla contemporanea sconfitta della Serbia, si è assicurata un posto ai playoff.

Di seguito le informazioni su Albania-Inghilterra, dove vederla e le scelte di formazione.