Al Tai-Al Ittihad dove vederla: Sportitalia o LA7? Canale tv, diretta streaming, formazioni del campionato arabo

Riparte il campionato saudita, l'Al-Ittihad fa visita all'Al Tai: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Saudi League riparte dopo un mese e mezzo. Ferma per diverse settimane come di consueto, il torneo che ha scoinvolto il calcio europeo con diversi acquisti top nel 2023 vede Al Tai e Al Ittihad inaugurare il 2024 con il recupero del match previsto inizialmente alla fine dello scorso anno.

Campione in carica, l'Al Ittihad è fin qui altamente deludente. Ben 25 i punti che separano l'Al-Hilal capolista e la squadra di Benzema, capro espiatorio di una squadra che non riesce a tenere il passo con le prime della classe in questo 2023/2024. Va però ancora peggio alla squadra dell'Al-Tai, terzultima in classifica e attualmente in lotta per non retrocedere.

In questa pagina tutte le info su come vedere Al Tai-Al Ittihad e le formazioni titolari del match del campionato saudita.