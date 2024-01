Al Shabab-Roma dove vederla: Sky, DAZN o Roma TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma di De Rossi vola in Arabia Saudita per sfidare l'Al Shabab in amichevole: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Dopo l'esordio con vittoria in Serie A contro l'Hellas Verona, De Rossi si appresta a vivere la sua seconda partita come allenatore della Roma. L'impegno sarà decisamente più particolare: la squadra volerà in Arabia Saudita per giocare sul campo dell'Al Shabab.

Perché la Roma va in Arabia? La trasferta è decisamente ingombrante e impegnativa tra due impegni di campionato (la Roma giocherà lunedì a Salerno): il match nasce dall'accordo col nuovo sponsor, Riyadh Season.

La partita, comunque, sembra cadere a fagiolo per DDR: è un'opportunità in più per testare subito il nuovo 4-3-3 cucito addosso a Dybala e compagni.

Di seguito tutto su Al Shabab-Roma: le formazioni, il canale tv del match e dove poter vedere la partita in diretta streaming.