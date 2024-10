Al Shabab-Al Nassr dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Sportitalia o La7? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Al Shabab vs Al Nassr FC

Pioli ha solo vinto da quando si è seduto sulla panchina dell'Al Nassr, ora sfida l'Al Shabab: dove guardare la partita in tv e streaming venerdì.

Battuto dall'infermabile Al Hilal nella scorsa annata, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo punta con decisione alla vittoria dell'attuale campionato saudita. Con Pioli, del resto, la musica in quel di Riad è cambiata: cinque vittorie su cinque e vetta vicina.

Nonostante l'Al Hilal capolista sia ancora la squadra da battere, nell'ultimo periodo l'Al Nassr non ha sbagliato un colpo con l'ex allenatore del Milan in panchina. Tanto che per molti il team favorito è poprio quello di Manè, Cristiano Ronaldo e compagni.

Il settimo turno sarà una dura prova per l'Al Nassr, considerando la trasferta a casa Al Shabab, squadra attualmente a -2 in classifica e decisa a superare gli ospiti con l'eventuale vittoria del 18 ottobre tra le mura amiche.