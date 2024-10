Al Nassr-Al Orobah dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Sportitalia o La7? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Al Nassr FC vs Al-Orobah FC

Pioli sta macinando punti e vittorie da quando si è seduto sulla panchina dell'Al-Nassr: ora è tempo di sfidare l'Al Orobah.

Pioli sta riportando l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo nelle prime posizioni del campionato saudita. Undici punti in classifica e vetta più vicina per la squadra che l'ex tecnico milanista ha scelto di guidare dopo aver abbandonato la Serie A al termine della scorsa annata.

Ora, nel sesto turno, l'Al Nassr affronta in casa l'Al Orabah per continuare a rosicchiare punti: attenzione però agli ospiti, che come la squadra di Pioli vengono da un buon momento di forma con due vittorie negli ultimi due turni.

Vista la presenza di Pioli, le partite dell'Al Nassr sono ancor più seguite in Italia, ovviamente al pari della presenza dei vari Cristiano Ronaldo, Manè e Brozovic.