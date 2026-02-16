Al Milan serve Leao per restare in alto: il portoghese è l’unico big rossonero ad aver deluso

Provare a evitare la fuga dell’Inter in testa alla classifica e aumentare il divario sul quinto posto. Il Milan che scende in campo contro il Como nel recupero della ventiquattresima giornata di campionato sa benissimo dell’importanza dei tre punti in palio.
Così come sa benissimo che per avere la meglio sulla squadra di Fabregas servirà una prestazione di alto livello. Più in generale, per rimanere in alto fino al termine della stagione il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori, Rafa Leao su tutti.
Il portoghese fino a questo momento della stagione non ha però mai giocato ai suoi livelli consueti.