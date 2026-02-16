Goal.com
leao milanGetty Images
Nino Caracciolo

Al Milan serve Leao per restare in alto: il portoghese è l’unico big rossonero ad aver deluso

I numeri sono dalla sua parte, ma il portoghese non ha quasi mai inciso come avrebbe potuto: le attenuanti non mancano, ma Leao è chiamato a dimostrare di poter davvero diventare grande.

Provare a evitare la fuga dell’Inter in testa alla classifica e aumentare il divario sul quinto posto. Il Milan che scende in campo contro il Como nel recupero della ventiquattresima giornata di campionato sa benissimo dell’importanza dei tre punti in palio.

Così come sa benissimo che per avere la meglio sulla squadra di Fabregas servirà una prestazione di alto livello. Più in generale, per rimanere in alto fino al termine della stagione il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori, Rafa Leao su tutti. 

Il portoghese fino a questo momento della stagione non ha però mai giocato ai suoi livelli consueti.

  • RENDIMENTO SOTTOTONO

    Guardando i numeri, il portoghese ha lasciato il segno: 7 goal in 17 partite di campionato, delle quali solo 13 disputate dall’inizio. Ma la sensazione è che Leao in questo Milan non sia ancora riuscito del tutto a integrarsi: troppe volte è apparso sottotono e senza la giusta “cattiveria” agonistica.

  • LE ATTENUANTI

    Le attenuanti per il portoghese non mancano di certo, si a livello tattico che di condizione. Per la prima volta da quando è arrivato in rossonero ha cambiato ruolo: niente più attaccante esterno nel 4-3-3, ma seconda o prima punta nel 3-5-2. Leao inoltre sta facendo i conti con un’infiammazione all’adduttore che lo sta sicuramente limitando nel minutaggio e nel rendimento.

  • AL MILAN SERVE IL MIGLIOR LEAO

    Di certo, a questo Milan serve il miglior Leao se vuole continuare a sognare in grande. Dei big presenti in rosa (da Maignan a Pulisic, passando per Rabiot e Modric), il portoghese è l’unico a non aver ancora lasciato il segno come potrebbe. Già a partire dalla gara contro il Como e più in generale nella seconda parte di stagione, Allegri e tutto l’ambiente Milan si aspettano tanto da Leao.

  • LEAO AL BIVIO

    La sensazione è Rafa Leao sia arrivato al momento decisivo della sua carriera: il portoghese ormai non più essere considerato come un giovane dall’enorme potenziale, ma è chiamato a compiere quel salto di qualità che stabilirà il livello definitivo sul quale riuscirà a esprimersi. Lo scenario è ancora tutto da scrivere: ma Leao sa benissimo che è arrivato il momento di dimostrare di poter davvero diventare grande.

0