Al Milan serve Leao per restare in alto: il portoghese è l’unico big rossonero ad aver deluso

Le attenuanti per il portoghese non mancano di certo, si a livello tattico che di condizione. Per la prima volta da quando è arrivato in rossonero ha cambiato ruolo: niente più attaccante esterno nel 4-3-3, ma seconda o prima punta nel 3-5-2. Leao inoltre sta facendo i conti con un’infiammazione all’adduttore che lo sta sicuramente limitando nel minutaggio e nel rendimento.