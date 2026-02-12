Goal.com
Fullkrug 2-1Getty Images
Nino Caracciolo

Al Milan scatta l’ora di Fullkrug: contro le “piccole” si gioca il futuro in rossonero

Niclas Fullkrug si gioca gran parte del suo futuro al Milan nel prossimo mese: il tedesco è arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto.

Una mese che potrebbe essere decisivo per il futuro di Niclas Fullkrug in rossonero. L’attaccante tedesco è arrivato al Milan a gennaio, visto che la dirigenza rossonera era alla ricerca di un centravanti d’area di rigore.

Il compito di Fullkrug è stato chiaro fin da subito: aiutare con le sue caratteristiche una squadra che nella prima parte di stagione ha faticato troppo contro le difese chiuse.

Nelle prossime quattro gare il Milan affronterà tre “piccole” e Fullkrug sarà chiamato a far sentire il suo peso offensivo. Esami che influiranno tanto sulla sua permanenza in rossonero.

  • IL MOMENTO DI FULLKRUG

    Dall’inizio o a gara in corso, di certo nelle prossime partite Fullkrug sarà chiamato a dare una mano importante alla causa rossonera. In tre delle prossime quatto gare di campionato il Milan affronterà Pisa, Parma e Cremonese, oltre al Como. Tre “piccole” contro le quali i rossoneri hanno perso punti importanti all’andata: ora con un Fullkrug in più nel motore, il Milan spera che la storia sia diversa.

  • CARATTERISTICHE UNICHE

    Niclas Fullkrug ha caratteristiche uniche nella rosa rossonera. Il tedesco è un centravanti d’area di rigore, bravo a proteggere palla, nel gioco aereo e nel far sentire il suo peso specifico negli ultimi 16 metri. Qualità che l’ex West Ham ha già messo in mostra quando chiamato in causa.

  • GOAL DECISIVO CONTRO IL LECCE

    Fullkrug ha fin da subito avuto un ottimo impatto nel mondo Milan. Quando chiamato in causa (solo una volta dall’inizio, contro la Fiorentina) ha sempre offerto un contributo importante alla causa rossonera, segnando anche la rete decisiva nel successo contro il Lecce con un preciso colpo di testa.

  • SI GIOCA IL FUTURO

    Il 33enne tedesco è arrivato al Milan a gennaio dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. I rossoneri, che la prossima estate effettueranno in investimento importante per un “9”, non hanno ancora deciso se riscattarlo o meno: tutto dipenderà dal rendimento di Fullkrug in questa ultima parte di stagione. Esami decisivi ormai alle porte.  

