Al Milan scatta l’ora di Fullkrug: contro le “piccole” si gioca il futuro in rossonero

Dall’inizio o a gara in corso, di certo nelle prossime partite Fullkrug sarà chiamato a dare una mano importante alla causa rossonera. In tre delle prossime quatto gare di campionato il Milan affronterà Pisa, Parma e Cremonese, oltre al Como. Tre “piccole” contro le quali i rossoneri hanno perso punti importanti all’andata: ora con un Fullkrug in più nel motore, il Milan spera che la storia sia diversa.