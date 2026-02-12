Al Milan scatta l’ora di Fullkrug: contro le “piccole” si gioca il futuro in rossonero

Una mese che potrebbe essere decisivo per il futuro di Niclas Fullkrug in rossonero. L’attaccante tedesco è arrivato al Milan a gennaio, visto che la dirigenza rossonera era alla ricerca di un centravanti d’area di rigore.
Il compito di Fullkrug è stato chiaro fin da subito: aiutare con le sue caratteristiche una squadra che nella prima parte di stagione ha faticato troppo contro le difese chiuse.
Nelle prossime quattro gare il Milan affronterà tre “piccole” e Fullkrug sarà chiamato a far sentire il suo peso offensivo. Esami che influiranno tanto sulla sua permanenza in rossonero.