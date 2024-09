Al-Ettifaq-Al-Nassr dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Sportitalia o La7? Canale tv, diretta streaming e formazioni del match d'esordio di Pioli in Arabia

Al-Ettifaq-Al-Nassr segna l'esordio ufficiale di Pioli in Arabia: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

L'Al-Nassr fa visita all'Al-Ettifaq in occasione della quarta giornata della Saudi Pro League. Una sfida decisamente importante per la squadra nella quale milita Cristiano Ronaldo: si tratta infatti della prima partita ufficiale sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, legatosi al club di Riyad per i prossimi tre anni. In campionato l'Al-Ettifaq guidato da Steven Gerrard viaggia a punteggio pieno con tre vittorie su tre, mentre l'Al-Nassr è partito a rilento collezionando una vittoria e due pareggi. Sotto la guida dell'ex allenatore del Milan, il club saudita proverà a dare una sterzata alla stagione. Tutto su Al-Ettifaq-Al-Nassr: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming. L'articolo prosegue qui sotto