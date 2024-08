Al-Dawsari e lo sfottò a Cristiano Ronaldo: festeggia come Messi nella cerimonia di premiazione

Supercoppa araba all'Al-Hilal: prima di alzare al cielo il trofeo, il capitano Al-Dawsari ha 'provocato' Cristiano Ronaldo esultando come Messi.

Nuova delusione in terra araba per Cristiano Ronaldo, alle prese con la larga sconfitta nella finale della Supercoppa nazionale: a esultare, in quel di Abha, è stato l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly.

Proprio il centrocampista serbo è andato a segno con la rete del momentaneo 1-1 in risposta all'illusorio vantaggio avversario siglato da 'CR7' allo scadere della prima frazione: il portoghese, come più volte avvenuto dall'inizio della sua avventura all'Al-Nassr, è stato oggetto di sfottò sugli spalti tramite l'ormai classico riferimento al rivale di sempre, Lionel Messi.

Un clima alimentato anche dall'esultanza messa in mostra dal capitano dell'Al-Hilal, Salem Al-Dawsari, che ha richiamato quella della 'Pulce' in occasione della finale degli ultimi Mondiali disputati in Qatar e vinti proprio dall'Argentina.