Cioffi non allenerà l'Al-Ahli, salta anche Allegri? Cosa succede ora in Arabia Saudita

L'Al-Ahli ha confermato la fiducia in Jaissle, per questo Cioffi non guiderà il team saudita. In bilico anche la possibilità Allegri di cui si parla.

Nonostante l'Al-Ahli non sia certo in un momento positivo, con le prime della classe che scappano verso titolo e qualificazione alla Champions asiatica, la propietà del club saudita biancoverde non ha intenzione di far saltare mister Jaissle. Quando sembrava fatta per il passaggio dell'italiano Cioffi, ex Udinese e Verona, alla corte saudita, ecco il comunicato della società che conferma la fiducia all'attuale allenatore tedesco.

La conferma di Jaissle, attualmente quinto alla guida dell'Al-Ahli, non blocca solo l'ingaggio di Cioffi, ma bensì anche quello eventuale di Max Allegri. Negli ultimi giorni, infatti, si è discusso ampiamente sulla possibilità dell'arrivo del mister livornese dalla prossima estate, subito dopo i mesi del collega e connazionale.

L'accoppiata italiana potrebbe ora saltare dopo la decisione dell'Al-Ahli di confermare Jaissle, al quale sono affidate le chiavi della squadra anche nelle prossime settimane. Può cambiare qualcosa ora per Cioffi e Allegri? Ovviamente sì, considerando che l'Al-Ahli non se la passa bene nonostante un'ottima squadra costruita nell'ultimo biennio (da Mahrez a Demiral, passando per Toney e Kessiè). Per ora tutto fermo, ma nel calcio e soprattutto nel mondo delle panchine non si può mai dire.