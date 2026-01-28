Goal.com
Ake Manchester CityGetty
Vittorio Rotondaro

Aké al Milan, tentativo dei rossoneri: la risposta di Guardiola e dove giocherebbe con Allegri

Milan interessato a Nathan Aké, riserva al Manchester City: il contratto in scadenza tra un anno alletta e non poco il 'Diavolo'.

Un solo rinforzo, finora, per il Milan in questa sessione invernale del calciomercato: dal West Ham è arrivato Niclas Fullkrug per dare manforte a un reparto avanzato fin troppo tartassato dagli infortuni.

In vista del gong fissato per lunedì 2 febbraio, i rossoneri potrebbero decidere di non ingaggiare nessun altro giocatore, a meno che non si presenti l'occasione imperdibile e impossibile da lasciarsi sfuggire.

Nel mirino rossonero è finito Nathan Aké, per il quale c'è già stato un tentativo col Manchester City proprietario del cartellino.

  • RISERVA AL CITY

    Aké sta vivendo una stagione interlocutoria con la maglia dei 'Citizens', dove non è più una primissima scelta di Pep Guardiola in fase di schieramento della formazione titolare.

    Delle venti presenze accumulate in tutte le competizioni, solo la metà si è verificata dal primo minuto: nel resto dei casi è sempre subentrato dalla panchina per disputare uno spezzone di partita.

    Un andazzo per nulla incoraggiante, in vista soprattutto dei Mondiali a cui dovrebbe prendere parte con l'Olanda.

  • MONDIALI A RISCHIO?

    Il condizionale è d'obbligo, alla luce di un minutaggio che non sta soddisfacendo le aspettative: un eventuale cambio di casacca sarebbe sponsorizzato da Ronald Koeman, commissario tecnico olandese.

    L'ex centrocampista non disdegnerebbe una nuova avventura per Aké, considerato lo scarso impiego in essere al Manchester City; peraltro, in più di un'occasione, ha affermato che in Nordamerica porterà solo chi avrà giocato con una certa continuità.

  • TENTATIVO DEL MILAN: LA RISPOSTA DI GUARDIOLA

    Secondo quanto reso noto da 'Voetbal International', il Milan ha chiesto al Manchester City se Aké fosse sul mercato: la risposta di Guardiola è stata però negativa.

    Il tecnico spagnolo non considera cedibile il difensore, nonostante gli appena 991' disputati tra Premier League, Champions, FA Cup e Carabao Cup.

    Da capire se in casa Milan si opterà per un nuovo tentativo in futuro, data l'interessante situazione contrattuale dell'ex Chelsea: l'accordo in essere col Manchester City scadrà infatti tra poco meno di un anno e mezzo.

  • DOVE GIOCHEREBBE AKÉ CON ALLEGRI

    Aké è un vero e proprio jolly difensivo, capace di ricoprire tutti (o quasi) i ruoli del reparto arretrato: di piede mancino, può agire sia in una retroguardia a tre che in uno schieramento a quattro in veste di terzino.

    Duttilità che, unitamente al contratto in scadenza nel 2027, lo rende più che appetibile agli occhi delle pretendenti.

