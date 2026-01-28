Aké al Milan, tentativo dei rossoneri: la risposta di Guardiola e dove giocherebbe con Allegri

Un solo rinforzo, finora, per il Milan in questa sessione invernale del calciomercato: dal West Ham è arrivato Niclas Fullkrug per dare manforte a un reparto avanzato fin troppo tartassato dagli infortuni.
In vista del gong fissato per lunedì 2 febbraio, i rossoneri potrebbero decidere di non ingaggiare nessun altro giocatore, a meno che non si presenti l'occasione imperdibile e impossibile da lasciarsi sfuggire.
Nel mirino rossonero è finito Nathan Aké, per il quale c'è già stato un tentativo col Manchester City proprietario del cartellino.