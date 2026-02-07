Akanji pilastro della difesa di Chivu, l'Inter ha già deciso il futuro: torna titolare contro il Sassuolo, le condizioni per il riscatto dal Manchester City

La scelta di Chivu di lasciare riposare diversi big in Coppa Italia ha confermato un dato emerso con evidenza nelle ultime settimane: Akanji è diventato una colonna portante della retroguardia.

Contro il Sassuolo, il tecnico riproporrà il blocco difensivo titolare con Sommer tra i pali, Bastoni sul centrosinistra e la coppia formata proprio da Akanji al centro e da Yann Bisseck sul centrodestra.

L’impiego da titolare di Acerbi nei quarti di Coppa Italia contro il Torino, se da un lato ha rappresentato un momento di continuità per il centrale italiano, dall’altro ha ribadito come la sua non sia più una presenza considerata inamovibile.

A rafforzare questa nuova struttura è il rendimento dello stesso Akanji, difensore ideale per il calcio aggressivo di Chivu, capace di difendere in campo aperto e di offrire affidabilità costante dalla prima giornata della sua esperienza milanese.