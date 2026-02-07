Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Akanji pilastro della difesa di Chivu, l'Inter ha già deciso il futuro: torna titolare contro il Sassuolo, le condizioni per il riscatto dal Manchester City

Dalla fiducia totale di Chivu al nodo riscatto, il difensore svizzero resta il riferimento della retroguardia nerazzurra mentre l’Inter prepara la sfida al Sassuolo.

Pubblicità

Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove l’Inter tornerà con i titolari dopo le rotazioni di Coppa Italia contro il Torino, Manuel Akanji è pronto a riprendersi le redini della difesa nerazzurra. 

Le scelte di Cristian Chivu vanno verso il ritorno dall’inizio del difensore svizzero, una delle certezze e degli elementi più solidi della squadra allenata dal tecnico romeno, 

Akanji, giocatore di movimento con più minuti all’attivo e il fulcro di una retroguardia, ritroverà il suo posto da titolare contro il Sassuolo, anticamera del big match con la Juventus, uno dei crocevia della stagione dell'Inter di Chivu.

  • AKANKI LEADER DELLA DIFESA

    La scelta di Chivu di lasciare riposare diversi big in Coppa Italia ha confermato un dato emerso con evidenza nelle ultime settimane: Akanji è diventato una colonna portante della retroguardia. 

    Contro il Sassuolo, il tecnico riproporrà il blocco difensivo titolare con Sommer tra i pali, Bastoni sul centrosinistra e la coppia formata proprio da Akanji al centro e da Yann Bisseck sul centrodestra. 

    L’impiego da titolare di Acerbi nei quarti di Coppa Italia contro il Torino, se da un lato ha rappresentato un momento di continuità per il centrale italiano, dall’altro ha ribadito come la sua non sia più una presenza considerata inamovibile. 

    A rafforzare questa nuova struttura è il rendimento dello stesso Akanji, difensore ideale per il calcio aggressivo di Chivu, capace di difendere in campo aperto e di offrire affidabilità costante dalla prima giornata della sua esperienza milanese.

    • Pubblicità

  • LE NUOVE GERARCHIE IN DIFESA

    All’interno del rinnovato assetto difensivo spicca anche la crescita di Yann Bisseck

    Il tedesco ha sostituito la disattenzione delle prime apparizioni con una maturità progressiva che ha convinto il tecnico ad assegnargli stabilmente il ruolo di braccetto destro titolare.

    Akanji è diventato il riferimento centrale dell’intero reparto, con Bisseck valorizzato dal suo equilibrio e dalla sua capacità di guidare la linea.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRA PRESENTE E FUTURO: IL RISCATTO

    Il futuro di Akanji resta un tema centrale anche fuori dal campo. Durante la conferenza stampa della vigilia del match con l’Arsenal, il difensore ha spiegato che non è mai stata prevista la possibilità di rientrare al Manchester City già a gennaio, rimandando ogni valutazione a fine stagione. 

    Le prospettive di mercato, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, sono però già delineate: in estate l’Inter procederà con il riscatto - obbligatorio solo in caso di Scudetto - del difensore svizzero per 15 milioni di euro

    Un quadro che conferma come Akanji non sia soltanto un pilastro del presente nerazzurro, ma anche un elemento destinato a restare al centro del progetto tecnico futuro.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Inter crest
Inter
INT
0