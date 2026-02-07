Akanji pilastro della difesa di Chivu, l'Inter ha già deciso il futuro: torna titolare contro il Sassuolo, le condizioni per il riscatto dal Manchester City

Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove l’Inter tornerà con i titolari dopo le rotazioni di Coppa Italia contro il Torino, Manuel Akanji è pronto a riprendersi le redini della difesa nerazzurra.
Le scelte di Cristian Chivu vanno verso il ritorno dall’inizio del difensore svizzero, una delle certezze e degli elementi più solidi della squadra allenata dal tecnico romeno,
Akanji, giocatore di movimento con più minuti all’attivo e il fulcro di una retroguardia, ritroverà il suo posto da titolare contro il Sassuolo, anticamera del big match con la Juventus, uno dei crocevia della stagione dell'Inter di Chivu.