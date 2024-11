Ci è voluto l'Ajax di Farioli per interrompere la striscia di vittorie consecutive del PSV, che continuava da inizio campionato

Ajax vs PSV Eindhoven

Ajax-PSV finisce 3-2, la squadra di Farioli riapre la Eredisivie dopo dieci vittorie consecutive del PSV su altrettante partite.

Ci è voluto il De Topper, la partita tra Ajax e PSV e grande classica del calcio olandese, per interrompere la striscia di sole vittorie del club di Eindhoven. Dopo dieci vittorie consecutive in altrettante gare disputate, la squadra di Bosz vive la prima sconfitta in Eredisivie permettendo a quella di Farioli di riaprire il campionato.

Nell'infuocata Amsterdam Arena, il PSV ha perso nel lungo periodo, dopo essere passata in vantaggio e aver replicato al pareggio dell'Ajax. Alla fine, però, la squadra di Farioli ha avuto più forza d'animo, trascinata dal pubblico di casa e da un Godts decisivo dopo il suo ingresso in campo a metà ripresa.

Combattuta soprattutto nel primo tempo, alla fine l'Ajax ha meritato di vincere, con più occasioni create e maggiore fluidità di gioco, davanti ad un PSV forse impaurito pper l'eventualità di una prima sconfitta, alla fine verificatasi.