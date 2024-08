Ajax-Heerenveen dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o MOLA? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Esordio in Eredivisie per Francesco Farioli sulla panchina dell'Ajax: il primo avversario dei biancorossi è l'Heerenveen. Dove vedere la gara.

La prima di Francesco Farioli. Dopo aver già guidato l'Ajax in amichevole e nei preliminari di Europa League, l'allenatore italiano si siede per la prima volta sulla panchina dei Lancieri in Eredivisie: l'avversario del debutto è l'Heerenveen.

Fino a questo momento l'Ajax di Farioli è sceso in campo in 8 occasioni in queste settimane: il bilancio parla di sette vittorie, compreso quella più recente sul campo del Panathinaikos nei preliminari di Europa League disputata giovedì sera, ed una sola sconfitta.

Nello scorso campionato l'Ajax ha chiuso al quinto posto, lontano dalla vetta, risalendo la china dopo un avvio terribile. L'Heerenveen, invece, è arrivato undicesimo.

Di seguito tutte le informazioni su Ajax-Heerenveen: quando si gioca e dove vederla in tv e streaming.