AEK Atene-Panathinaikos 4-0: Jovic segna tutti i goal, entra nella leggenda del Derby

Luka Jovic, ex attaccante di Milan e Fiorentina, è appena entrato nella leggenda del derby ateniese. Lo ha fatto segnando tutti e quattro i goal nel roboante successo per 4-0 arrivato nel 17esimo turno di campionato, permettendo all'AEK di superare drasticamente il Panathinaikos.

Un successo firmato Jovic dunque, riuscito incredibilmente a migliorare il dato dell'andata, quando aveva siglato tutte e tre le reti nel 3-2 contro il Panathinakos. Arrivato ad agosto, l'attaccante serbo è rimasto a secco praticamente per tutta la prima parte di stagione, siglando solamente un goal nei primi dieci incontri disputati. Poi, la svolta.

Una svolta arrivata proprio con il 3-2 contro il Panathinaikos, che ha permesso a Jovic di trovare fiducia e cominciare a segnare: compresa la tripletta dell'andata e la quaterna del ritorno, sono undici goal negli ultimi sei incontri di campionato.