Adzic segna con il "cucchiaio" in Juventus Next Gen-Crotone e Tudor lo elogia: "Mi è piaciuto"

Non si ferma il talento della Juventus, doppietta con la Next Gen subito dopo le parole di Tudor in conferenza.

Grande giornata per Vasilije Adzic che nel giro di poche ore ha ricevuto i complimenti di Igor Tudor in conferenza stampa prima di Roma-Juventus e poi ha segnato una doppietta contro il Crotone. Per il talento classe 2006 è la conferma del momento positivo che sta vivendo dopo i primi mesi complicati a Torino, condizionati anche dai problemi fisici e dal pochissimo minutaggio con la prima squadra. Adzic da qualche settimana è "sceso" con la seconda squadra bianconera anche se continua ad allenarsi con i "grandi" e sembra aver subito colpito positivamente il nuovo tecnico della Juventus. Avrà qualche chance da qui al termine della stagione? L'articolo prosegue qui sotto