Advocaat si dimette, non guiderà Curacao al Mondiale: "La famiglia viene prima del calcio"

Dick Advocaat non sarà il ct di Curacao al Mondiale 2026. L'olandese, autore di una delle imprese più incredibili nella storia del calcio, ha infatti rassegnato le sue dimissioni a quattro mesi dalla Coppa del Mondo che si disputerà in Messico, Canada e Stati Uniti.

78 anni, Advocaat ha deciso di lasciare Curacao per aiutare la figlia, alle prese con problemi di salute: "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio" ha dichiarato l'esperto allenatore, che lascia un vuoto importante in vista della Coppa del Mondo a cui prenderà parte anche la rappresentativa caraibica.

"Questa è quindi una decisione naturale" ha continuato Advocaat. "Detto ciò, mi mancheranno molto Curaçao, la sua gente e i miei colleghi. Considero la qualificazione della nazione più piccola al mondo per la Coppa del Mondo uno dei momenti più significativi della mia carriera. Sono orgoglioso dei miei giocatori, dello staff e dei membri del consiglio che hanno creduto in noi".