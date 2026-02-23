Goal.com
AdvocaatGetty Images
Francesco Schirru

Advocaat si dimette, non guiderà Curacao al Mondiale: "La famiglia viene prima del calcio"

Fred Rutten è stato scelto come nuovo ct di Curacao, squadra che a sorpresa sarà al Mondiale 2026: Advocaat lascia a pochi mesi dal torneo centro-nord americano.

Dick Advocaat non sarà il ct di Curacao al Mondiale 2026. L'olandese, autore di una delle imprese più incredibili nella storia del calcio, ha infatti rassegnato le sue dimissioni a quattro mesi dalla Coppa del Mondo che si disputerà in Messico, Canada e Stati Uniti.

78 anni, Advocaat ha deciso di lasciare Curacao per aiutare la figlia, alle prese con problemi di salute: "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio" ha dichiarato l'esperto allenatore, che lascia un vuoto importante in vista della Coppa del Mondo a cui prenderà parte anche la rappresentativa caraibica.

"Questa è quindi una decisione naturale" ha continuato Advocaat. "Detto ciò, mi mancheranno molto Curaçao, la sua gente e i miei colleghi. Considero la qualificazione della nazione più piccola al mondo per la Coppa del Mondo uno dei momenti più significativi della mia carriera. Sono orgoglioso dei miei giocatori, dello staff e dei membri del consiglio che hanno creduto in noi".

  • L'ANNUNCIO SUI SOCIAL

  • IL NUOVO CT DI CURACAO

    Advocaat via, dentro Fred Rutten. Curacao ha già annunciato il successore dell'ormai ex ct, ovvero la bandiera del Twente (unico club con cui abbia mai giocato) divenuta tecnico dagli anni '90.

    Rutten non ha mai guidato una rappresentativa, con l'ultimo incarico che risaleva al 2022/2023, periodo nel quale è stato vice al PSV e dunque tecnico ad interim.

    Tre anni dopo, Rutten vivrà i Mondiali per la prima volta in carriera, dopo aver tra l'altro deciso di non andare a lavorare in Inghilterra, alcuni fa, per poter seguire i suoi nipoti da vicino.

    La scelta di Advocaat ha portato a Curacao un altro tecnico legatissimo alla propria famiglia.

  • CURACAO AL MONDIALE

    Rappresentativa più piccola nella storia del Mondiale, Curacao, paese di 155.000 persone, è stato inserito nel girone con Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador.

    Sulla carta non è certo tra le favorite per il passaggio del turno, ma Curacao proverà a stupire tutti come già fatto durante le qualificazioni. L'esordio alla Coppa del Mondo avverrà proprio contro la Germania, il 14 giugno all'NRG Stadium di Houston, Stati Uniti.

