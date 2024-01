Difensore centrale, proprio come il padre e lo zio, il classe 2004 si trasferisce in prestito fino al termine della stagione al Novara, in Serie C.

Adrian Cannavaro è pronto a muovere i primi passi nel calcio professionistico. Il classe 2004, figlio di Paolo e nipote di Fabio, lascia il Sassuolo e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione in Serie C. Ad annunciare il suo arrivo è stato il Novara, che gli ha affidato la maglia numero 28. Un’opportunità per misurarsi con i ‘grandi’ e giocare in prima squadra per Cannavaro, pronto al grande salto dal calcio giovanile a quello professionistico. L'articolo prosegue qui sotto