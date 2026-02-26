Adrenalina e stanchezza da supplementari: come arriva la Juventus allo scontro diretto contro la Roma

Prima della partita di ritorno contro il Galatasaray, qualche tifoso sui social suggeriva alla Juventus una mossa strategica: lasciar riposare qualcuno dei migliori in vista della partita contro la Roma, in programma domenica.
Il senso era chiaro a tutti: chi credeva in una rimonta, dopo quanto accaduto nel secondo tempo di Istanbul e poi sabato contro il Como, si contava sulle dita di una mano. E invece il campo ha detto tutt'altro.
Ha detto che la Juventus la qualificazione l'ha sfiorata davvero. Che a un certo punto si è pure portata sul 3-0 con un uomo in meno, che si è presa il diritto di sognare i rigori se non un clamoroso passaggio del turno diretto, prima che Osimhen e Yilmaz riportassero tutti sulla terra, mandando avanti il Galatasaray.
Ha detto anche, però, un'altra cosa: il dispendio di energie profuso nella dolce-amara notte dell'Allianz Stadium potrebbe influire, in un modo o nell'altro, proprio sul big match di Roma.