Adrenalina e stanchezza da supplementari: come arriva la Juventus allo scontro diretto contro la Roma

Spalletti, nei pochi giorni che precederanno Roma-Juventus, dovrà così bilanciare le due necessità: sfruttare il ritrovato entusiasmo provocato dall'orgogliosa notte torinese, ma anche capire quale sarà l'undici migliore da schierare all'Olimpico.

Bremer, ad esempio, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Galatasaray. Si sapeva che non era al meglio, diversamente da Yildiz non è stato rischiato. Giocherà a Roma? Dipenderà dalle risposte che il brasiliano darà entro domenica: se sarà abile e arruolabile, è facile pensare che Spalletti possa riconsegnargli un posto in mezzo alla difesa.

Conceiçao potrebbe non essere sicurissimo del posto dopo la prestazione poco felice di mercoledì. Anche perché tornerà Cambiaso dalla squalifica, McKennie giocherà più avanti e Miretti e Koopmeiners reclama spazio. A destra ci sarà Kalulu, che aveva saltato il Como dopo il rosso di San Siro, out invece Locatelli sempre per squalifica. E David? Male anche lui col Gala, ma mancano vere alternative di livello.

Pensieri da sviluppare da qui a domenica, mosse tattiche da programmare, un undici "giusto" da mettere in campo all'Olimpico. Ma intanto la Juve è tornata all'improvviso. E il fatto che abbia giocato due tempi supplementari, e che sia dovuta andare incontro a un simile epilogo, alla fine appare quasi un dettaglio.