Adani dalla parte di Thiago Motta: "Un uomo con la U maiuscola che si assume le responsabilità"

Tante critiche sull'allenatore della Juventus, Adanilo lo difende: "Non ha accampato scuse". Poi il messaggio alla Juventus.

L'eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli, arrivata una settimana dopo quella in Champions League per mano del PSV, ha acceso forti polemiche sulla stagione della Juventus e il lavoro di Thiago Motta.

L'allenatore bianconero è al centro delle critiche per i risultati sotto le aspettative ma anche la gestione in generale del gruppo, in cui non sono mancate incomprensioni durante questi mesi.

A far rumore anche le dichiarazioni a caldo di Motta, che subito dopo la sconfitta ai rigori con l'Empoli ha espresso concetti molto duri parlando di vergogna e di dover meritare e non pretendere, mandando un messaggio anche ai giocatori.

L'articolo prosegue qui sotto

C'è chi però lo difende, come Daniele Adani, ex difensore, opinionista della Rai. Le sue parole in supporto a Thiago Motta.