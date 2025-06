Acerbi verrà squalificato per aver rifiutato la convocazione? La decisione della FIGC e cosa dice il regolamento

Cosa rischia il centrale dell'Inter dopo il rifiuto di domenica: l'articolo 76 delle NOIF prevede la squalifica, che però non ci sarà.

Francesco Acerbi ha deciso di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti: lo ha rivelato lo stesso commissario tecnico dell'Italia in una conferenza stampa andata in scena domenica, provocando un sentimento di scalpore.

Acerbi era stato convocato da Spalletti per le prime due sfide azzurre nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026: quella di venerdì contro la Norvegia e poi quella di lunedì prossima contro la Moldavia. Ma ha deciso di rifiutare, facendosi da parte.

Un rifiuto che evidentemente, anche alla luce dell'età avanzata del centrale dell'Inter, non è relativo soltanto alle due partite di giugno: Acerbi, in sostanza, ha chiuso prima di Euro 2024 l'avventura con l'Italia, dopo aver toccato l'apice del trionfo di Wembley tre anni prima.

Rimane ora da capire cosa deciderà di fare la FIGC. Se, cioè, Acerbi verrà squalificato per non aver risposto alla convocazione di Spalletti oppure se tutto andrà avanti senza particolari scossoni. Ma intanto tutto fa pensare che questa seconda opzione sarà quella giusta.