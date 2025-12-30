Pubblicità
Acerbi Inter 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Acerbi in gruppo: gioca titolare Inter-Bologna? Da Akanji a Bisseck, come cambia la difesa

L'infortunio di Acerbi ha spianato la strada a Bisseck: il tedesco si è preso l'Inter e ha portato Akanji a giocare centrale, regalando a Chivu nuove certezze. Come cambiano le gerarchie difensive?

Cristian Chivu, primo posto dell'Inter a parte, può sorridere per un'infermeria che gli riconsegna Francesco Acerbi.

Il difensore ha smaltito l'infortunio muscolare patito durante il match di Champions League contro il Liverpool e torna a disposizione dell'allenatore romeno, il quale contro il Bologna potrà contare su un'opzione in più nel pacchetto arretrato.

Da capire, però, come verranno gestite le risorse in difesa dopo il rientro nei ranghi dell'ex Lazio: già, perché tra le chiavi di volta della conquista della vetta compaiono anche le rinnovate gerarchie della linea a 3 a protezione di Sommer.

  • ACERBI IN GRUPPO

    La notizia giunta lunedì da Appiano Gentile, ad ogni modo, riporta in dote a Chivu uno dei pilastri degli ultimi mesi e del ciclo Inzaghi: Acerbi, che alla mezz'ora di Inter-Liverpool del 9 dicembre era stato vittima di un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, è tornato ad allenarsi in gruppo.

  • ACERBI GIOCA TITOLARE INTER-BOLOGNA?

    Ora, come anticipato, bisognerà capire come muteranno (e se muteranno) gli equilibri difensivi raggiunti durante i 20 giorni del classe '88 (che ha saltato Genoa, Bologna in Supercoppa e Atalanta): spesso vale il detto 'squadra che vince non si cambia', ragion per cui appare difficile immaginare che Chivu modifichi l'assetto in retroguardia.

    Ecco perché, per Inter-Bologna di domenica sera (20:45), ci si avvia verso la conferma di Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Sommer.

  • Akanji InterGetty Images

    BISSECK E AKANJI CENTRALE

    L'asset che sta garantendo solidità all'Inter, varato proprio nel corso della permanenza ai box causa infortunio di Acerbi, ha previsto lo spostamento di Akanji nel cuore della difesa con Bisseck braccetto di destra.

    Lo svizzero, gara dopo gara, si sta confermando un acquisto coi fiocchi: granitico nel ruolo di centrale, sta consentendo al tedesco di dimostrarsi all'altezza della titolarità dopo qualche passaggio a vuoto che aveva alimentato dubbi. Senza dimenticare Bastoni, certezza e perno insostituibile dello scacchiere nerazzurro.

  • LE STATISTICHE STAGIONALI DI ACERBI E QUANDO SCADE IL SUO CONTRATTO

    Infortunio a parte, la stagione di Acerbi fin qui è stata caratterizzata da 14 presenze, zero goal e un assist in 1167 minuti spalmati su tutte le competizioni.

    Il contratto del difensore, approdato all'Inter nell'estate del 2022, scade nel 2026 (il 30 giugno prossimo): in attesa di indizi sul futuro, la stretta attualità lo vede impegnato a recuperar terreno nei piani di Chivu.

