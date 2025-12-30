Acerbi in gruppo: gioca titolare Inter-Bologna? Da Akanji a Bisseck, come cambia la difesa

Cristian Chivu, primo posto dell'Inter a parte, può sorridere per un'infermeria che gli riconsegna Francesco Acerbi.
Il difensore ha smaltito l'infortunio muscolare patito durante il match di Champions League contro il Liverpool e torna a disposizione dell'allenatore romeno, il quale contro il Bologna potrà contare su un'opzione in più nel pacchetto arretrato.
Da capire, però, come verranno gestite le risorse in difesa dopo il rientro nei ranghi dell'ex Lazio: già, perché tra le chiavi di volta della conquista della vetta compaiono anche le rinnovate gerarchie della linea a 3 a protezione di Sommer.