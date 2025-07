Acdc a Imola, la scaletta ufficiale e l'ordine delle canzoni: l'elenco completo, da Back in Black a Shoot to Thrill

Tappa italiana per gli ACDC, pronti ad infiammare a Bologna i 70.000 spettatori presenti: vediamo la scaletta di oggi, si parte alle 20:30.

Unica data italiana del 2025. Oggi, a Imola, si esibiscono gli AC/DC, leggendaria band hard rock australiana: a partire dalle 20:30 i 70.000 fans dell'Autodromo potranno ascoltare dal vivo, ancora una volta, le più note canzoni di Brian Johnson, Angus Young e dei compianti Malcom Young e Bon Scott.

Circa due ore e mezzo di live per gli Acdc in quel di Imola, che suoneranno in provincia di Bologna fino alle 22:45 circa per le migliaia di persone presenti. In scaletta non mancheranno i grandi classici del gruppo, che ha all'attivo 17 album studio, di cui l'ultimo Power Up pubblicato nel 2020.

Quale sarà l'ordine delle canzoni suonate dagli Acdc questa sera? Scopriamolo.