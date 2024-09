Abraham titolare per convincere il Milan: le prospettive e le nuove gerarchie con Jovic e Okafor

Morata è tornato in gruppo, ma contro il Venezia partirà dalla panchina: giocherà l'inglese, desideroso di lasciarsi alle spalle un'annata complicata.

Un'altra notte per dimostrare di essere da Milan. Come accaduto prima della sosta, in cui anche Tammy Abraham ha messo lo zampino nella splendida azione collettiva del 2-2 in casa della Lazio, quella che se non altro ha evitato ai rossoneri di uscire battuti dall'Olimpico.

Abraham, in quell'occasione, è entrato dalla panchina. Paulo Fonseca gli ha preferito Okafor, così com'era accaduto a Parma una settimana prima. Entrambe le volte mancava Alvaro Morata, il titolare designato della maglia numero 9 nonostante formalmente ne abbia scelta un'altra, ovvero la 7.

Questa volta sarà diverso. Le indicazioni in vista di Milan-Venezia di sabato sera dicono che il titolare sarà proprio Abraham. Mentre Morata ha recuperato dal guaio muscolare rimediato dopo Parma, è tornato ad allenarsi in gruppo, ma inizialmente andrà in panchina.