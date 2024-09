Morata in gruppo, recuperato per Milan-Venezia ma toccherà ad Abraham

Il Milan ritrova Alvaro Morata dopo l'infortunio: l'attaccante spagnolo si è allenato in gruppo ma con il Venezia spazio per Abraham.

La pausa per le nazionali è servita ad Alvaro Morata per recuperare dall'infortunio accusato dopo l'esordio in maglia rossonera.

Il Milan ha dovuto rinunciare all'attaccante contro Parma e Lazio; con il Venezia invece, Paulo Fonseca avrà a disposizione l'intero reparto offensivo.

Il debutto dal primo minuto sarà rimandato per Morata perché il tecnico portoghese è intenzionato a schierare Tammy Abraham da titolare.

Una scelta dovuta a diversi motivi. L'attaccante inglese avrà chance importante dopo i pochi minuti giocati con la Lazio.