Dieci mesi dopo l'ultima partita e l'infortunio patito, Abraham è sceso in campo nel Derby. Ora l'inglese punta anche il Milan in Europa.

Ci sono voluti dieci mesi per rivedere Tammy Abraham con la maglia della Roma. Fuori causa dallo scorso giugno 2023, ovvero dalla gara finale dello scorso campionato contro lo Spezia, l'attaccante inglese è sceso in campo nella partita più attesa di Serie A: il Derby contro la Lazio.

Recuperato per la stracittadina, Abraham è subentrato nella ripresa con il risultato di 1-0 (firmato Mancini) in favore della Roma.

Accolto dall'ovazione del popolo giallorosso, che ha atteso con impazienza di rivedere l'ex Chelsea all'Olimpico, l'attaccante di De Rossi ha fatto il suo esordio sotto De Rossi sostituendo Dybala, quest'ultimo protagonista delle scintille con Guendouzi qualche minuto prima.

In panchina contro il Lecce, Abraham era stato recuperato da qualche settimana, ma non aveva ancora avuto modo di entrare in campo. Nuovamente disponibile, è entrato nella mischia per dare una mano ai suoi in vista dell'ultimo quarto d'ora di gioco.