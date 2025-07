Abbonamenti Inter 25/26 prezzi e fasi di vendita: come acquistarli per la nuova stagione

Parte la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2025/2026: come comprarli, quando e i costi.

Messa alle spalle una stagione lunghissima, quella 2024/2025, che si è protratta fino agli ottavi di finale del Mondiale per Club, per l’Inter e i suoi tifosi è già arrivato il momento di pensare alla prossima.

Il club meneghino ha da poco visto chiudersi il ciclo Inzaghi ed ha già affidato a Cristian Chivu il compito di guidare la squadra in quella che dovrà essere l’annata del riscatto.

Dopo essere stata in corsa per mesi per tutti i suoi obiettivi, l’Inter li ha visti sfumare ad un passo dal traguardo, da qui l’esigenza di rinnovarsi per trovare le giuste energie per partire con nuove e forti condizioni.

Il club nerazzurro intanto ha lasciato la sua campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026.

Di seguito le modalità per abbonarsi, dalle fasi di vendita ai vantaggi dei quali poter usufruire.