A tutto Fabio Simplicio: "Alla Roma arrivai ubriaco all'allenamento, fui vicinissimo all'Inter di Mourinho"

Fabio Simplicio è uno dei personaggi iconici proposti dal calcio italiano nell'ultimo ventennio. Più di una le maglie indossate: quella del Parma, del Palermo, della Roma. E più di una anche le marachelle combinate.
L'ex centrocampista brasiliano, che oggi ha 46 anni, ne ha ricordata qualcuna in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Come quando si presentò ubriaco agli allenamenti della Roma, lui assieme ai compagni brasiliani di quel tempo.
Fatti extracampo che fanno però il paio con quel che Simplicio ha fatto dentro il campo: ottime cose. Nonostante non fosse "potenzialmente più forte di Kaká", come pronosticava Arrigo Sacchi.