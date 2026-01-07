A San Siro arriva il Genoa, Allegri spinge il suo Milan: “Dopo ieri la quota Champions si è alzata”

Il Milan torna in campo nel posticipo del turno infrasettimanale, con i rossoneri impegnati giovedì alle 20:45 contro il Genoa di Daniele De Rossi. Appuntamento a San Siro per la squadra di Massimiliano Allegri, in cerca della terza vittoria consecutiva in campionato.
I rossoneri scenderanno in campo sapendo già il risultato di Inter e Napoli, impegnate stasera rispettivamente contro Parma e Verona.
Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Di seguito le dichiarazioni del tecnico livornese.