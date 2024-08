A che ora sono i sorteggi di Champions 2024/25 e quanto durano? Il 29 agosto le otto avversarie delle italiane

Giovedì si conosceranno le avversarie di Juventus, Inter, Milan, Bologna e Atalanta: parte la nuova Champions League.

La Champions League è cambiata. Nonostante le tantissime novità del torneo 2024/2025, come ogni estate i tifosi potranno godersi il sorteggio che definirà quali squadre giocheranno contro la propria durante l'autunno.

Come noto, nella Champions 24/25 ogni squadra ne affronterà altre otto e non più tre, con otto partite in totale. Rispetto al passato Juventus, Inter, Milan, Bologna, Atalanta e le altre qualificate non sfideranno le squadre del sorteggio sia all'andata che al ritorno, ma bensì solamente una volta.

Da regolamento, infatti, le otto avversarie di ogni team verranno affrontare quattro volte tra le mura amiche e quattro fuori (ad esempio se la Juventus sfida il Real Madrid lo fa in casa o in trasferta, non entrambe).